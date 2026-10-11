Por: El Espectador

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El fin del puente festivo marca uno de los momentos más críticos para la movilidad en Bogotá, una ciudad que se prepara para el ingreso masivo de vehículos provenientes tanto de la capital como de otras regiones. Según información de la Secretaría Distrital de Movilidad, el plan retorno de este lunes festivo, 12 de octubre, estará regulado por la medida de pico y placa regional. Esta restricción, que funcionará entre el mediodía y las 8:00 p. m., establece horarios diferenciados para placas pares e impares, y se aplicará específicamente en nueve corredores viales estratégicos de ingreso a la ciudad.

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Durante este periodo, solo podrán ingresar vehículos particulares con placas terminadas en número par entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., mientras que aquellos con placa impar podrán hacerlo de 4:00 a 8:00 p. m. Fuera de este horario, el acceso estará habilitado para todos los automóviles, aunque esta medida no exime del cumplimiento de otras normativas de tránsito. Además, las autoridades han dispuesto controles adicionales, incluyendo el monitoreo mediante drones, una mayor presencia de agentes de tránsito y operativos especiales en los puntos de mayor congestión.

La restricción es de carácter obligatorio para todos los vehículos particulares que circulen por los tramos definidos. Incluso aquellos que ya se encuentren en el interior de Bogotá deberán cumplir la medida al transitar por alguno de los corredores controlados. Es relevante destacar que el lunes festivo no habrá pico y placa ordinario en el resto de la ciudad, concentrándose la restricción solo en los accesos regionales.

Las sanciones por incumplir el pico y placa regional están determinadas por la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito, con una multa informada por la Secretaría de Movilidad de $633.200 y la posible inmovilización del vehículo. Las autoridades aconsejan evitar estacionarse en las vías cercanas a los puntos de control, pues esto contribuye a mayores embotellamientos y puede originar nuevos controles policiales.

Existen excepciones reglamentadas para ciertos vehículos, como eléctricos, híbridos, motocicletas, automotores de emergencia o diplomáticos, así como aquellos empleados en el transporte de personas con discapacidad, siempre que figuren en los registros oficiales. Sin embargo, el Pico y Placa Solidario no será válido durante el plan retorno.

El dispositivo de movilidad también contempla reversibles en la carrera Séptima, la vía entre Apulo y Mosquera y en Soacha, para agilizar el flujo vehicular en sentido de ingreso a Bogotá. Adicionalmente, habrá restricciones para vehículos de carga pesada en corredores clave como Chía–Mosquera–La Mesa–Girardot y Los Alpes–Villeta, buscando minimizar la acumulación de tráfico. De acuerdo con cifras oficiales, se estima un desplazamiento superior a 2,2 millones de vehículos desde y hacia Bogotá, apoyado por la vigilancia de más de 150 agentes y monitoreo aéreo en los principales corredores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa regional en Bogotá para el plan retorno?

La medida establece que entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. solo pueden ingresar vehículos con placas pares, y entre las 4:00 y las 8:00 p. m. los de placa impar. Fuera de ese rango, no hay restricción regional para ningún número de placa, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa regional durante el puente festivo en Bogotá?

Las excepciones vigentes incluyen automóviles eléctricos, híbridos, motocicletas, vehículos diplomáticos, de emergencia y aquellos para transporte de personas con discapacidad registrados formalmente. El permiso de Pico y Placa Solidario no otorga exención durante el plan retorno, según información oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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