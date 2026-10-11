Por: Portal Bogotá

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Este lunes festivo 12 de octubre de 2026, la Secretaría Distrital de Salud invita a los habitantes de Bogotá a acercarse, con su documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad. La iniciativa, según información oficial, está dirigida tanto a quienes deseen iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación, como a quienes necesitan dosis específicas para mantenerse protegidos contra diversas enfermedades prevenibles.

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La jornada de vacunación busca proteger a la población contra enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras, de acuerdo con lo informado por la Secretaría Distrital de Salud. Además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años. La importancia de esta jornada radica en ofrecer acceso a vacunas esenciales para menores y adultos, buscando reducir el riesgo de brotes y mantener altos niveles de inmunización en la capital.

Los puntos de vacunación estarán abiertos desde las 8:00 a.m. y estarán distribuidos en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares de alta concurrencia de la ciudad. Según la Secretaría Distrital de Salud, la ubicación de estos puntos se actualiza diariamente a través de las redes sociales oficiales, permitiendo a los ciudadanos identificar el lugar más cercano a su domicilio. A esto se suman más de 200 puntos fijos de vacunación en centros de salud e IPS, que garantizan el acceso continuo al servicio.

Para la vacunación de la fiebre amarilla, la Secretaría informó que este biológico únicamente se aplica a población priorizada, como gestantes o personas mayores de 60 años, en puntos de atención autorizados que cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado. La ubicación de estos puntos puede consultarse en documentos oficiales difundidos por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), conocidas también como EPS (Entidades Promotoras de Salud).

Para ubicar el punto más cercano, los ciudadanos pueden seguir una guía sencilla en el portal Mapas Bogotá: basta con activar el buscador, teclear la palabra "vacunación", elegir la opción de instituciones con este servicio y navegar el mapa interactivo. Luego, usted puede tomar nota de la dirección y horarios, asistir con su documento de identidad y recibir la atención correspondiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para vacunarse en Bogotá este lunes 12 de octubre?

Para vacunarse en Bogotá durante la jornada de este lunes festivo, únicamente es necesario presentar el documento de identidad en cualquiera de los puntos habilitados. No se reportan otros requisitos adicionales según la Secretaría Distrital de Salud; sin embargo, para la vacunación contra la fiebre amarilla en población priorizada, se exige acudir a puntos de atención autorizados donde se realiza valoración médica.

¿Dónde consultar los puntos de vacunación habilitados en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Salud facilita la consulta de los puntos de vacunación mediante sus redes oficiales y documentos en línea. Adicionalmente, se puede utilizar el portal Mapas Bogotá para ubicar, de manera interactiva, los centros de vacunación más cercanos, siguiendo las instrucciones que se detallan en la comunicación oficial.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.