Por: Portal Bogotá

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La localidad de Engativá, en Bogotá, se ha convertido en escenario de una importante transformación urbana gracias a una iniciativa presentada como “Barrio LAPIS (Lugares Amigables para la Primera Infancia)”. Según información publicada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el 9 de octubre se entregaron obras que intervinieron el Parque Muisca, el Parque Sabanas del Dorado, el Parque Colsubsidio y la Plaza Fundacional de Engativá. El objetivo central de este proyecto fue responder a las necesidades tanto de la primera infancia como de las personas cuidadoras, con una apuesta clara por convertir el espacio público en un entorno más inclusivo y acogedor.

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Entre las mejoras realizadas se encuentran la habilitación de corredores de conexión entre los parques y la plaza, la creación de tres estaciones de cuidado, y la instalación de juegos y nuevo mobiliario pensado para facilitar la estancia de niñas, niños y personas cuidadoras. Se trata de elementos que promueven el disfrute y la seguridad de las familias durante sus actividades y recorridos diarios, fortaleciendo el sentido de comunidad y la apropiación de los espacios públicos.

De acuerdo con el diagnóstico realizado previamente por los promotores de la iniciativa, el 83 % de las personas cuidadoras consultadas percibía que, hasta ese momento, los parques y la plaza carecían total o parcialmente de las condiciones necesarias para garantizar un juego seguro para la primera infancia. Entre las principales necesidades identificadas estaban la escasez de bancas, la falta de sombra suficiente y la carencia de adecuaciones básicas que permitieran permanecer en los parques de manera cómoda.

Barrio LAPIS es el resultado de la colaboración entre varias entidades, entre ellas la Fundación FEMSA, United Way Colombia, Micetectura, Cruz Verde, la Alcaldía Local de Engativá y la Secretaría Distrital de la Mujer, a través del Sistema Distrital de Cuidado. Esta articulación institucional permitió no solo la renovación física de los espacios, sino también su integración con la Manzana del Cuidado de Engativá-Pueblo, cuyo principal equipamiento es el Centro de Salud Emaús. De este modo, la estrategia de cuidado se expande más allá de los lugares tradicionales, llevando el apoyo a las personas cuidadoras y la primera infancia hasta parques y plazas frecuentados por las familias locales.

La inauguración incluyó una feria en la Plaza Fundacional de Engativá, donde 10 emprendedoras, vinculadas a la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres de la Secretaría Distrital de la Mujer, exhibieron productos gastronómicos, artesanales y de belleza, generando así nuevas oportunidades de visibilidad y ventas para sus negocios.

Este tipo de transformaciones resaltan la importancia de que el espacio público responda a las verdaderas necesidades de la comunidad, en particular de quienes cuidan y de la primera infancia, promoviendo el encuentro y el bienestar en los lugares en los que se desarrolla la vida cotidiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el proyecto Barrio LAPIS y cómo beneficia a la primera infancia en Engativá?

Barrio LAPIS, o Lugares Amigables para la Primera Infancia, es una iniciativa que transforma parques y plazas de Engativá para responder a las necesidades de niñas, niños y personas cuidadoras. Según ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, incluye la adecuación de espacios seguros, corredores de conexión, estaciones de cuidado y la incorporación de mobiliario y zonas de juegos, incentivando la permanencia y el bienestar de las familias durante su vida cotidiana.

¿Cuáles fueron las necesidades identificadas por la comunidad en los parques de Engativá?

En el diagnóstico presentado dentro del proyecto Barrio LAPIS, el 83 % de las personas cuidadoras señaló que los parques de Engativá no contaban, o solo lo hacían parcialmente, con condiciones adecuadas para un juego seguro. Se destacaron como prioritarios la instalación de bancas, la provisión de sombra y la mejora de infraestructuras que permitieran estar en los parques de forma cómoda y segura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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