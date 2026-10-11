Por: Portal Bogotá

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Si usted reside o circula en Bogotá y tiene un vehículo particular, es fundamental que conozca cómo aplicará la medida de pico y placa durante la semana del lunes 12 al domingo 18 de octubre de 2026. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha definido el calendario de circulación, diferenciando a los vehículos por el último número de la placa y agrupándolos según la fecha del día.

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De acuerdo con la SDM, la regla general establece que los días impares pueden transitar automóviles cuya placa termine en 1, 2, 3, 4 o 5. Por su parte, los días pares podrán circular aquellos vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. El horario de la restricción es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., de lunes a viernes, lo que significa que fuera de este rango horario o durante los días festivos, la medida no es vigente.

Analizando el calendario puntual de la semana detallada, el lunes 12 de octubre, al tratarse de un día festivo, no aplica el pico y placa habitual sino el denominado 'pico y placa regional' para ingreso a la ciudad, tal como lo estipula la SDM. El martes 13 de octubre podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; el miércoles 14, aquellos con terminación en 6, 7, 8, 9 y 0; el jueves 15, se repite la posibilidad de circulación para los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5; el viernes 16 será el turno nuevamente de los que finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. Durante el sábado 17 y domingo 18 de octubre, no se aplicará la medida de pico y placa para ningún vehículo particular.

La SDM advierte sobre la proliferación de páginas falsas que ofrecen el servicio de pico y placa solidario, un permiso especial que permite circular durante la restricción a cambio de un pago. El único canal oficial para adquirir este permiso es la plataforma digital de la Secretaría Distrital de Movilidad, a la cual se accede exclusivamente mediante su página web y el pago se efectúa con botón PSE integrado. La entidad enfatiza que no existen intermediarios ni otros portales autorizados para este trámite.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares?

El pico y placa en Bogotá es una medida de restricción vehicular para automóviles particulares que depende del último dígito de la placa y el día de la semana. Los días impares circulan los vehículos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5; los días pares, quienes tengan placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. El horario de la restricción es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., de lunes a viernes, sin aplicarse en días festivos ni fines de semana.

¿Dónde puedo comprar el permiso de pico y placa solidario en Bogotá?

El permiso de pico y placa solidario solo se puede obtener en la página web oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, utilizando el botón de pago electrónico PSE en la misma plataforma. La entidad aclara que no existen intermediarios ni otras páginas habilitadas para este trámite, y alerta sobre estafas asociadas a sitios no oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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