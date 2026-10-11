Por: Portal Bogotá

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La iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ enfoca sus esfuerzos en la prevención y atención de las violencias contra las mujeres, centrando su trabajo en conjunto entre la Secretaría Distrital de la Mujer y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). De acuerdo con la información presentada en el portal Bogotá.gov.co, ambas entidades desarrollan estrategias articuladas para llevar herramientas de prevención a los equipos del INPEC, permitiendo así fortalecer su capacidad de respuesta ante situaciones de violencia de género. En una reciente jornada, participaron cerca de 35 integrantes de la entidad, lo que generó interés dentro del INPEC para replicar la metodología en otras áreas internas.

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La propuesta parte de un enfoque integral, reconociendo que las funcionarias y funcionarios, más allá de su rol institucional, también desempeñan roles familiares, de vecindad o amistad con posibles víctimas. Según el mismo portal de la Alcaldía, la detección temprana de señales de control y la correcta interpretación de los testimonios de las mujeres son acciones clave para impedir que las víctimas queden aisladas. Saber cómo y dónde orientar permite, además, tender puentes de apoyo más efectivos y evitar que los primeros signos de violencia pasen desapercibidos.

Una herramienta central de esta estrategia es ‘Tu Voz Sostiene’, que forma parte de la prevención del feminicidio desde el programa de Transformaciones Culturales de la Secretaría de la Mujer. Esta metodología se enfoca en el reconocimiento de comportamientos de control y culpabilización, los cuales con frecuencia se normalizan o se invisibilizan en el entorno. La jornada realizada con el personal del INPEC permitió que lo aprendido no solo se aplique en el espacio institucional, sino que se traslade también a relaciones familiares, laborales y comunitarias, fortaleciendo así la red de apoyo que puede articular cualquier persona.

El compromiso del INPEC en avanzar con la capacitación a otros equipos abre la puerta para que más integrantes cuenten con conocimientos para escuchar sin juzgar, ofrecer acompañamiento concreto adecuado a las necesidades de cada mujer, y sobre todo, respetar su autonomía en la toma de decisiones. Si cualquier mujer requiere orientación frente a una situación de violencia, tiene la posibilidad de comunicarse a la Línea Púrpura Distrital al 01 8000 112 137 o al WhatsApp 300 755 1846. En emergencias, la Línea 123 es el canal habilitado, como lo informa Bogotá.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayuda la estrategia ‘Tu Voz Sostiene’ a prevenir las violencias contra las mujeres?

‘Tu Voz Sostiene’ es una metodología impulsada por la Secretaría de la Mujer que busca sensibilizar y capacitar a las personas para reconocer y atender precozmente conductas de control, culpabilización y otros signos de violencia de género que suelen pasar inadvertidos. Mediante talleres orientados, como los realizados con el INPEC, se brindan herramientas para escuchar, apoyar y orientar de manera efectiva a las mujeres, contribuyendo a que no enfrenten estos hechos en soledad y accedan a caminos de protección y apoyo.

¿A qué líneas de atención puede acudir una mujer en Bogotá en caso de sufrir violencia?

De acuerdo con la información oficial de Bogotá.gov.co, cualquier mujer víctima de violencia en la ciudad puede comunicarse con la Línea Púrpura Distrital llamando al 01 8000 112 137 o escribiendo al WhatsApp 300 755 1846, donde recibirá orientación y acompañamiento. En caso de emergencia, la recomendación es llamar a la Línea 123, la cual está habilitada para respuestas inmediatas ante situaciones críticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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