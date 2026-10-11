Por: Portal Bogotá

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Este lunes festivo 12 de octubre de 2026, varios barrios de Bogotá y municipios cercanos en Cundinamarca enfrentan cortes de luz debido a trabajos adelantados por Enel Colombia en redes de suministro de energía. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, la suspensión del servicio está programada en zonas específicas con el objetivo de realizar labores de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica, afectando tanto sectores residenciales en la capital como algunas localidades municipales. La compañía Enel Colombia comunicó previamente los horarios y áreas en los que la medida se aplicará, permitiendo a los ciudadanos organizar sus actividades para mitigar los impactos de la falta de energía.

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En la localidad de Suba, en Bogotá, los barrios afectados son Lombardia, Sabana de Tibabuyes y Toscana. En Lombardia, el corte de luz está previsto desde las 4:00 p. m. hasta las 11:59 p. m., desde la calle 141 a la calle 143 y entre las carreras 112 y 114. En Sabana de Tibabuyes, la suspensión se presenta en el mismo horario, desde la carrera 117 a la carrera 119 y entre las calles 140 y 142. El barrio Toscana verá interrumpido el servicio desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m., en el área comprendida entre la carrera 136 a la 138 y las calles 131 y 133.

En municipios cercanos, la medida también impacta a comunidades en Cundinamarca. En Cajicá, el sector y la vereda Canelón tendrán cortes desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m., mientras que en Cota, la vereda Siberia estará sin servicio desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. La entidad responsable recuerda que estos trabajos son necesarios para garantizar la confiabilidad y seguridad del suministro eléctrico.

Enel Colombia, a través de su plataforma digital, recomienda a los ciudadanos tomar precauciones para proteger sus electrodomésticos, desconectándolos durante la jornada de intervención. Igualmente, aconseja planificar las actividades diarias considerando la suspensión, cerrar la nevera lo menos posible para conservar los alimentos y, de ser necesario, facilitar el ingreso del personal técnico autorizado a los edificios o conjuntos, validando su identidad para mantener la seguridad. En casos de dudas sobre los trabajadores, la empresa sugiere comunicarse al número habilitado para Bogotá y Cundinamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y zonas de cortes de luz programados por Enel Colombia el 12 de octubre de 2026?

Los cortes de luz afectarán barrios de la localidad de Suba en Bogotá, especialmente Lombardia, Sabana de Tibabuyes y Toscana, con horarios que varían entre la 1:00 p. m. y las 11:59 p. m. En municipios como Cajicá y Cota, en Cundinamarca, la suspensión del servicio está prevista desde las 8:00 a. m. hasta cerca del mediodía o, en el caso de la vereda Siberia, hasta las 5:00 p. m., según datos de la Alcaldía de Bogotá y Enel Colombia.

¿Qué recomendaciones hizo Enel Colombia para los usuarios durante los cortes de luz?

Enel Colombia sugiere desconectar electrodomésticos para evitar daños, planificar las tareas diarias de acuerdo con los horarios del corte, conservar los alimentos evitando abrir la nevera y autorizar el ingreso del personal técnico cuando sea necesario, validando siempre su identidad. Estas pautas buscan reducir inconvenientes y garantizar la seguridad durante el mantenimiento de las redes eléctricas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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