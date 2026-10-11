Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del clima en Bogotá, según información otorgada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), es esencial para planear actividades diarias y evitar complicaciones asociadas con los cambios meteorológicos. Para este lunes festivo 12 de octubre de 2026, IDIGER presentó un reporte detallado en el que se describe el comportamiento esperado del clima durante la jornada. En las primeras horas de la madrugada, se anticipa un cielo parcialmente nublado, manteniendo un tiempo mayormente seco y reportando una temperatura mínima cercana a los 11 °C. Avanzada la mañana, el cielo seguirá con poca nubosidad y se mantendrá el predominio de condiciones secas; sin embargo, no se descarta la posibilidad de lloviznas aisladas. Esta información, compartida en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, permite a los ciudadanos prever la vestimenta adecuada y considerar precauciones extras si tienen que desplazarse por la ciudad.

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El propio IDIGER es la principal fuente para estos reportes y hace parte de las entidades que monitorean permanentemente los riesgos y el cambio climático en la ciudad, contribuyendo a la toma de decisiones más informadas en situaciones atmosféricas cambiantes. Asimismo, el Sistema Alerta Bogotá (SAB), mencionado en la información oficial, es una herramienta que los residentes pueden consultar para conocer en tiempo real el estado del clima. El SAB se encuentra disponible en línea y ofrece datos específicos sobre alertas y condiciones meteorológicas del Distrito.

Para aquellos interesados en consultar el pronóstico de lluvias de una manera sencilla, existe la alternativa del portal Mapas Bogotá, donde es posible revisar la situación climática desde cualquier dispositivo digital. El procedimiento consiste en ingresar al sitio web mapas.bogota.gov.co, buscar el ícono de mapas, acceder a “Tipos de mapa” y seleccionar “Lluvias”. Desde allí, se puede digitar la dirección deseada y obtener información precisa sobre si está lloviendo en ese punto específico de la ciudad.

En conclusión, la información oficial emitida por IDIGER y las herramientas digitales que ofrece el Distrito son recursos confiables para prepararse frente a las condiciones meteorológicas de Bogotá, ayudando a la ciudadanía a anticipar sus actividades y evitar contratiempos relacionados con la lluvia o cambios de temperatura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico del clima en Bogotá usando el Sistema Alerta Bogotá?

Para consultar el pronóstico actualizado del clima en Bogotá, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) ofrece información detallada sobre el estado meteorológico del Distrito. Usted puede ingresar a la plataforma en línea del SAB y revisar en tiempo real las alertas y condiciones climáticas, lo que resulta útil para la organización de actividades diarias y la prevención de riesgos asociados con el mal tiempo.

¿Cuál es el paso a paso para revisar lluvias en Bogotá desde Mapas Bogotá?

Para ver el pronóstico de lluvias desde Mapas Bogotá, es necesario acceder al sitio web mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapas, luego elegir en “Tipos de mapa” la opción “Otros mapas” y, posteriormente, “Lluvias”. Después, se debe escribir la dirección que quiere consultar y el sistema mostrará si en ese lugar hay presencia de lluvias. Esta herramienta permite conocer rápidamente las condiciones del clima desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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