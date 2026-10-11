Por: Portal Bogotá

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En el marco de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la localidad de La Candelaria será el escenario del Congreso “10 años del Acuerdo de Paz: Balance y Prospectiva Nacional desde el Corazón de Bogotá”. Este evento, que se realizará en la Alcaldía Local de La Candelaria los días 21, 22 y 23 de octubre, reunirá a 400 personas provenientes de diversos sectores para analizar, durante tres jornadas de 9:00 a. m. a 8:00 p. m., los avances y desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz una década después de su firma. De acuerdo con la información oficial, a este espacio participativo asistirán representantes de la academia, víctimas del conflicto armado, firmantes de paz, instituciones públicas, organizaciones sociales, comunidades, territorios y la comunidad internacional.

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La programación de este congreso estará estructurada en torno a seis ejes temáticos fundamentales extraídos del Acuerdo de Paz: Reforma Rural Integral, Participación Política, Fin del Conflicto, Solución al problema de las drogas ilícitas, Víctimas del Conflicto y el componente de Implementación, Seguimiento y Verificación. Estos puntos servirán de guía para las discusiones y reflexiones que tendrán lugar durante el evento.

El Congreso propone tres componentes principales para propiciar el intercambio de experiencias y la construcción de memoria alrededor de la paz. El primero, “Voces expertas”, se desarrollará mediante paneles conformados por referentes nacionales e internacionales que analizarán avances y desafíos de la implementación del acuerdo. El segundo, “Diálogos que conectan”, consiste en ponencias, conversaciones y espacios de intercambio entre la academia, las instituciones y las comunidades. Finalmente, el componente “Cultura que construye memoria” empleará expresiones artísticas, música y manifestaciones culturales orientadas a promover el encuentro y la reconciliación social.

En cuanto al respaldo académico, el Congreso contará con la participación y el acompañamiento de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Complutense de Madrid, el Grupo de Investigación Espacio y Poder, la Universidad La Gran Colombia, UniCervantes, la Universidad de La Salle y la Universidad Externado de Colombia, quienes aportarán su experiencia y conocimiento al análisis colectivo que busca mantener viva la memoria del proceso de paz y proyectar su futuro en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los seis temas clave que se abordarán en el congreso sobre los 10 años del Acuerdo de Paz en Bogotá?

Durante el Congreso “10 años del Acuerdo de Paz: Balance y Prospectiva Nacional desde el Corazón de Bogotá”, los participantes discutirán sobre Reforma Rural Integral, Participación Política, Fin del Conflicto, Solución al problema de las drogas ilícitas, Víctimas del Conflicto y el proceso de Implementación, Seguimiento y Verificación. Estos temas permitirán examinar el camino recorrido y los retos futuros alrededor de la paz en Colombia.

¿Qué significa la implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo de Paz?

La implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo de Paz se refiere al proceso mediante el cual se ponen en marcha los compromisos pactados, se evalúan los avances y se observa que las acciones y medidas acordadas se cumplan efectivamente. Este mecanismo incluye la vigilancia permanente de instituciones y actores sociales para garantizar que el acuerdo tenga resultados tangibles en la vida de las personas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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