Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En la localidad de Los Mártires, en Bogotá, un espacio cercano a una institución educativa se transformó gracias a una jornada de embellecimiento que hace parte del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con información publicada en el portal oficial de la Alcaldía Local de Los Mártires, esta actividad reunió el esfuerzo de varias entidades distritales, la Policía de Bogotá y miembros de la comunidad para recuperar y cuidar los espacios públicos, promoviendo así la apropiación colectiva de los mismos.

Sigue a PULZO en Discover

La intervención consistió en sembrar 90 plantas en una matera externa y retocar la pintura de una pared que había sido marcada con grafitis. Estas acciones permitieron renovar completamente la apariencia del entorno, que es transitado diariamente por estudiantes, familias y vecinos del sector. Según datos compartidos por la alcaldía, 23 personas participaron directamente en la jornada, lo que evidencia una dinámica colaborativa entre el gobierno local y la ciudadanía. La distribución de los participantes fue la siguiente: siete integrantes de la Alcaldía Local de Los Mártires, cinco representantes del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, cuatro habitantes de la comunidad, tres funcionarios de la Secretaría Distrital de Integración Social, tres integrantes de la Policía y un representante de la Secretaría Distrital de Gobierno.

La importancia de la presencia de los habitantes radica en el fortalecimiento del vínculo entre la ciudadanía y los espacios de uso cotidiano, lo cual favorece el sentido de pertenencia y el cuidado continuo. De acuerdo con la Alcaldía Local de Los Mártires, esta estrategia, liderada por el alcalde John Jader Suárez Delgado, busca dar respuesta a las necesidades identificadas en el territorio a través de acciones articuladas entre las instituciones distritales y los residentes, con el fin de mantener entornos más agradables y funcionales.

Estas intervenciones se enmarcan dentro de un esfuerzo mayor en la ciudad por mejorar, proteger y embellecer los espacios públicos, involucrando activamente a las comunidades en el proceso de transformación urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se llevó a cabo la jornada de embellecimiento en Los Mártires?

La jornada se desarrolló mediante el trabajo articulado de 23 participantes, incluyendo entidades distritales, la Policía de Bogotá y residentes de la comunidad. Se concentraron en sembrar 90 plantas en una matera exterior y pintar una pared afectada por grafitis, con el propósito de mejorar el entorno y promover el sentido de pertenencia.

¿Por qué es importante la participación de la comunidad en el embellecimiento de espacios públicos?

La integración de los habitantes en estas actividades fortalece la relación con su entorno inmediato, fomenta el cuidado y la apropiación de los espacios compartidos y responde mejor a las necesidades del territorio, según la Alcaldía Local de Los Mártires.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z