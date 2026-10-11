Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene un crecimiento sostenido como destino estratégico de inversión internacional, así lo demuestra su participación, a través de Invest in Bogotá, en la próxima edición de Shared Services & Outsourcing Week Latin America (SSOW LATAM), que se llevará a cabo del 12 al 14 de octubre de 2026 en Ciudad de México. De acuerdo con la información compartida por la Alcaldía de Bogotá, este evento es considerado uno de los más relevantes del sector de servicios globales y abrirá un espacio fundamental para el intercambio de ideas, tendencias e innovación en desarrollo empresarial.

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La presencia de Invest in Bogotá en este escenario internacional tiene la intención de conectar a Bogotá-Región con empresas que planifican establecer operaciones, expandirse o transformar sus centros de servicios en América Latina. El foco estará especialmente en actividades que demandan talento altamente calificado, tecnología de punta e innovación, características que, según palabras de Isis Durán, directora ejecutiva de Invest in Bogotá, son una ventaja comparativa para la capital debido a la capacidad de atraer operaciones sofisticadas y fortalecer la competitividad empresarial.

Durante SSOW LATAM, se reunirán ejecutivos líderes de centros de servicios compartidos, además de representantes de áreas corporativas y multinacionales reconocidas en el ámbito global como PepsiCo, Bosch, Adidas, Warner Bros. Discovery, Grupo Bimbo, Michelin y Lufthansa Global Business Services. Los temas centrales de la agenda giran en torno a tendencias actuales como inteligencia artificial, automatización y transformación de procesos, elementos clave para el desarrollo del sector.

Bogotá ha logrado posicionarse entre las tres ciudades con más Centros de Servicios Compartidos en América Latina, una situación respaldada por su amplia disponibilidad de talento humano, conectividad a nivel internacional y un ecosistema favorable para los negocios y la tecnología. Un dato revelador, según la Alcaldía de Bogotá, es que el 86 % de estos centros en la ciudad cuenta con más de 100 empleados, desempeñándose en ámbitos como finanzas, tecnologías de la información, compras y recursos humanos. Además, ofrecen servicios en varios idiomas, entre ellos inglés, portugués, francés y alemán, además del español.

La ciudad fortalece su atractivo gracias a su alto nivel de profesionales: Colombia reportó en los últimos cinco años aproximadamente 935.000 graduados en administración, economía y áreas afines, y el 39 % está en Bogotá. Además, el 31 % de los profesionales en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) está localizado en la capital, lo que subraya su capacidad para responder a los desafíos empresariales actuales.

En el marco del evento, Sebastián Giraldo, oficial de Promoción de Inversión de Invest in Bogotá, sostendrá encuentros con empresarios para presentar el potencial de la ciudad y propiciar nuevas oportunidades de inversión internacional que impulsen la innovación y el crecimiento económico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Bogotá es atractiva para la inversión internacional en servicios globales?

Bogotá destaca por su capital humano calificado, conectividad internacional y entornos de negocios propicios. El alto porcentaje de profesionales en áreas administrativas, económicas y STEM en la ciudad, así como la presencia de centros de servicios compartidos con operaciones multilingües y sofisticadas, le permiten atraer inversiones de compañías multinacionales interesadas en innovar y expandirse en la región.

¿Qué significa un Centro de Servicios Compartidos en el contexto empresarial?

Un Centro de Servicios Compartidos es una estructura empresarial que centraliza funciones como finanzas, tecnologías de la información, compras y recursos humanos para prestar servicios a distintas unidades de la organización, optimizando procesos y mejorando la eficiencia. En Bogotá, la mayoría de estos centros opera con más de 100 empleados y presta servicios en varios idiomas, lo que evidencia su papel estratégico dentro del sector de servicios globales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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