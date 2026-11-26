BBVA y Mastercard presentaron una iniciativa para acercar los pagos digitales a emprendedores, trabajadores independientes y pequeños negocios en Colombia. Bajo el lema ‘Tú trabajas, tu celular cobra’, las compañías buscan impulsar el uso de Cobro al Toque, una funcionalidad que permite recibir pagos con tarjetas débito y crédito directamente desde un teléfono celular, sin necesidad de contar con un datáfono físico.

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La herramienta está integrada en la aplicación de BBVA y funciona en celulares Android compatibles con tecnología NFC. Para completar una venta, el comerciante debe ingresar el valor que va a cobrar y pedirle al cliente que acerque su tarjeta física o su dispositivo móvil al teléfono del vendedor. De esta manera, la transacción se completa mediante tecnología sin contacto. Según las compañías, más de 2.200 comercios ya están vinculados a esta alternativa en Colombia.

La inscripción también se puede hacer de manera digital a través de la aplicación del banco. Para utilizar el servicio, los negocios deben contar con un celular Android compatible, tener habilitada la tecnología NFC y cumplir las condiciones de vinculación establecidas por BBVA. La solución tiene un costo asociado a una comisión por cada venta y los impuestos aplicables, de acuerdo con las condiciones pactadas con cada establecimiento.

La campaña busca mostrar cómo esta alternativa puede facilitar las labores de quienes deben encargarse de varias tareas en sus negocios. Para ello, BBVA y Mastercard desarrollaron tres historias audiovisuales protagonizadas por una peluquera, un plomero y un paseador de perros. Los comerciales presentan situaciones cotidianas en las que recibir un pago puede convertirse en una tarea adicional para quienes atienden clientes o prestan servicios en diferentes lugares.

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Además de promover la herramienta, las compañías anunciaron incentivos para los establecimientos que comiencen a utilizarla. Uno de ellos contempla hasta 3.200 bonos de 20.000 pesos, redimibles en establecimientos de Jumbo, para los comercios que cumplan los requisitos establecidos y realicen su primera venta mediante Cobro al Toque. La entrega estará sujeta a las condiciones de la promoción y a la disponibilidad de los beneficios.

También habrá 20 bonos de tres millones de pesos cada uno, redimibles en establecimientos preseleccionados por BBVA. Estos incentivos estarán dirigidos a los comercios elegibles que registren el mejor desempeño durante la vigencia de la promoción y cumplan los requisitos correspondientes. Tanto la selección de ganadores como la entrega de los premios dependerán de la validación del banco y de los términos y condiciones de la campaña.

La iniciativa fue impulsada por Mastercard en conjunto con BBVA e incluyó la participación de diferentes equipos creativos y audiovisuales. Con esta propuesta, las compañías buscan ampliar el uso de los pagos sin contacto entre pequeños negocios y trabajadores independientes, especialmente de cara a la temporada de compras de fin de año, cuando aumenta el movimiento comercial y contar con alternativas para recibir dinero puede facilitar las ventas.

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