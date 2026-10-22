BBVA anunció una nueva funcionalidad que permitirá a sus clientes realizar pagos y transferencias inmediatas a través de Bre-B utilizando el cupo de avance de sus tarjetas de crédito.

Sigue a PULZO en Discover

La herramienta amplía las opciones disponibles en la aplicación del banco, pues hasta ahora estas operaciones se hacían con el dinero disponible en las cuentas.

Bre-B es el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, que facilita el envío de dinero entre entidades financieras y billeteras digitales de manera gratuita y en tiempo real.

Con esta actualización, los usuarios de BBVA podrán enviar dinero a otras personas o pagar en comercios que reciban pagos mediante Bre-B, incluso cuando estos establecimientos no tengan datáfono para aceptar tarjetas de crédito.

Lee También

El banco explicó que las operaciones realizadas con el cupo de avance aparecerán en el extracto de la tarjeta como un avance a cuenta. Además, los clientes podrán elegir el número de cuotas al que desean diferir el valor de la transacción.

La funcionalidad estará disponible para quienes tengan una cuenta de ahorros o corriente en BBVA, una tarjeta de crédito y cupo de avance disponible. La cantidad de dinero que podrán utilizar dependerá del cupo habilitado al momento de realizar la operación.

Con esta decisión, BBVA fortalece su apuesta por la digitalización y amplía las alternativas de pago para sus clientes en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.