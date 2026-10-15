Así como Nubank anunció una nueva etapa en el mercado colombiano, otra reconocida compañía en este sector tomó una determinación de mucho peso que hizo pública este jueves 15 de octubre de 2026.

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La Junta Directiva de Banco Falabella Colombia designó a Ignacio Bravo Ithurbisquy como gerente general, quien asumirá en reemplazo de Rodrigo Sabugal Armijo.

Bravo es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un MBA en la Universidad de California, Berkeley, y lleva ocho años en distintos roles de Banco Falabella Chile.

Actualmente se desempeña como gerente de Medios de Pago y Marketing, donde profundizó la digitalización de los medios de pago, consolidando el liderazgo de la tarjeta CMR e impulsando el crecimiento de la tarjeta de débito en el país, hoy en el segundo lugar de la industria bancaria.

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El gerente general corporativo de Banco Falabella, Juan Manuel Matheu, destacó el arribo de Bravo a Colombia, en un cambio decisivo que marca un nuevo camino desde octubre.

“Ignacio ha demostrado fijar siempre altas aspiraciones, gran capacidad de liderazgo y foco en el cliente. Su visión permitirá dar continuidad a nuestra estrategia de crecimiento, enfocada en fortalecer la propuesta digital, ofrecer soluciones financieras cada vez más simples y personalizadas, y maximizar el valor del ecosistema del Grupo Falabella, en beneficio de nuestros clientes”, afirmó.

Por otra parte, Matheu agradeció la gestión de Rodrigo Sabugal. Ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y con más de 20 años en la compañía, regresa a Chile para asumir la gerencia general corporativa de Seguros Falabella.

“Agradecemos la contribución de Rodrigo al crecimiento de Banco Falabella Colombia. Durante su liderazgo el Banco afrontó con determinación un contexto fuertemente cambiante, logrando importantes resultados y creando bases firmes para su desarrollo futuro. Su experiencia será un valioso aporte en esta nueva etapa de Seguros Falabella, donde seguirá fortaleciendo nuestra propuesta de protección en la región”, concluyó.

¿Cuántos clientes tiene Banco Falabella en Colombia?

Banco Falabella atiende actualmente a más de tres millones de clientes dentro del territorio colombiano, según cifras recientes de la entidad.

Cerca del 60 % de esos usuarios activos administra hoy sus finanzas de manera completamente digital, reflejando la transformación bancaria nacional.

Al cierre de marzo de 2026, la entidad alcanzó 1,86 millones de tarjetas de crédito activas en Colombia.

Esa cifra representó un crecimiento del 7,7 % frente al mismo mes del año anterior.

Con ese resultado, Banco Falabella se consolidó como el segundo banco con más tarjetas de crédito activas del país.

Durante el primer trimestre de 2026, la facturación por compras con tarjetas creció 14,2 %, llegando a 2,4 billones de pesos.

La utilidad del banco en Colombia alcanzó 51.517 millones de pesos, un crecimiento del 182 % frente al año anterior.

Ese desempeño estuvo acompañado por los resultados globales de Grupo Falabella, matriz regional de la entidad bancaria.

El grupo tiene presencia en siete países y suma 37 millones de clientes en sus distintas unidades de negocio.

En su programa de lealtad regional, Grupo Falabella reúne además a 21 millones de participantes activos.

Específicamente en el negocio bancario, el grupo llega a 8,5 millones de clientes activos en todos sus mercados.

Para el segundo trimestre de 2026, esa cifra regional de clientes bancarios subió a 8,6 millones de personas.

En ese mismo periodo, la cartera de colocaciones del banco creció 12 % en el mercado colombiano.

Banco Falabella también registra más de 150.000 clientes utilizando soluciones de ahorro digital dentro del país.

La entidad busca expandir su negocio apoyada en digitalización, tarjetas de crédito y una cartera con mora controlada.

Banco Falabella Colombia emplea actualmente a más de dos mil colaboradores a nivel nacional, según su perfil corporativo oficial.

La entidad forma parte de Grupo Falabella, holding con origen en 1889 y presencia en América Latina.

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