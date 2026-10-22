Colombia comenzó a preparar el camino para incorporar la energía nuclear a su matriz eléctrica, en medio de la necesidad de diversificar las fuentes de generación y garantizar energía firme.

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El Gobierno nacional avanza en esta agenda mediante un memorando de entendimiento con Estados Unidos y un grupo de trabajo para desarrollar conocimiento y capacidades en esta tecnología.

A este proceso se sumó Empresas Públicas de Medellín (EPM), que firmó un convenio con el Ministerio de Minas y Energía para acompañar la exploración de la energía nuclear y evaluar su posible papel en el sistema eléctrico colombiano.

La empresa considera que esta fuente podría complementar la generación solar, eólica e hidroeléctrica gracias a su capacidad de producir electricidad de manera continua y con bajas emisiones de CO2.

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Sin embargo, el desarrollo de esta tecnología tomaría varios años. EPM estima que el proceso podría tardar unos 15 años, debido a las necesidades de reglamentación, formación técnica y creación de instituciones especializadas. Entre las tareas pendientes está la creación de una Agencia de Energía Atómica.

El Gobierno tampoco ha definido aún qué tipo de reactores se utilizarían, cuánto costarían o cuándo entrarían en operación.

Por ahora, la apuesta está enfocada en construir las bases regulatorias, técnicas e institucionales para una eventual incorporación de la energía nuclear.

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