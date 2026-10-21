La compraventa de artículos de segunda mano en Colombia tendrá nuevas opciones. Gotrendier, que hasta ahora había concentrado buena parte de su actividad en la moda amplió su catálogo para permitir la compra y venta de productos de otras categorías.

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El cambio comenzó el pasado 12 de octubre en Colombia y México, con la incorporación de las categorías hogar, entretenimiento e infantil. Allí los usuarios pueden encontrar y publicar artículos como productos para la casa, libros, música, videojuegos, juguetes y productos para niños.

De acuerdo con el comunicado de la compañía, durante la primera semana se publicaron más de 30.000 artículos nuevos. De esa cifra, 13.300 corresponden a Hogar, 9.500 a Entretenimiento y 8.300 a Infantil. La empresa espera que el inventario de estas categorías supere los 250.000 productos al finalizar 2026.

La decisión de ampliar el catálogo, según explicó Ana Jiménez, Country Manager de la plataforma en Colombia, responde a una demanda que ya se estaba presentando entre los usuarios. La compañía señaló que algunas personas intentaban vender artículos de estas categorías pese a que anteriormente no estaban permitidos.

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Para definir qué productos incorporar, la empresa aseguró que consultó a más de 1.000 usuarios. Según los resultados mencionados en el comunicado, los artículos para el hogar fueron la categoría que más interés despertó.

La expansión no terminaría allí. Entre las próximas categorías que contempla la plataforma está la electrónica, aunque el comunicado no precisa una fecha para su incorporación.

El cambio supone una ampliación del negocio que hasta ahora estaba principalmente asociado con la compraventa de moda entre personas. Según las cifras entregadas por la compañía, a septiembre de 2026 contaba con más de 4 millones de usuarios registrados, más de 16 millones de productos publicados y más de 3 millones de artículos vendidos entre México y Colombia.

Con las nuevas categorías, los usuarios podrán realizar dentro de la misma plataforma operaciones de compra y venta de artículos que van desde objetos para el hogar hasta libros, videojuegos y juguetes. La compañía también indicó que mantendrá integrados en el proceso aspectos como la publicación, el pago y la logística.

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