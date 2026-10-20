Dos cafés colombianos alcanzaron precios récord en subastas realizadas durante Cafés de Colombia Expo 2026, con ventas de US$ 420 y US$ 400 por libra.

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El primero fue producido por Olmes García, caficultor de Caldas, y adquirido por la empresa Amor Perfecto, que pagó US$ 13.860 por un lote de 33 libras.

El segundo perteneció a María Nilsa Garzón Díaz, productora del Cauca, cuyo café se vendió a US$ 400 por libra a Café 18 (Banexport), en el concurso Colombia, Tierra de Diversidad.

El café de García corresponde a la variedad Castillo Rosario, procesado de manera natural y cultivado a 1.550 metros sobre el nivel del mar. Su sabor dulce y afrutado, con notas de frutos rojos y acidez equilibrada, despertó el interés de los compradores.

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Además, el caficultor trabajó en el mejoramiento del producto junto a su hijo, estudiante de ingeniería de sistemas.

Según Luis Fernando Vélez, CEO de Amor Perfecto, los precios extraordinarios responden a la calidad, el origen, los procesos de producción y la historia detrás de cada productor, además de la competencia y la emoción durante las subastas.

En el concurso Colombia, Tierra de Diversidad participaron 1.048 lotes, de los cuales 25 fueron seleccionados para la subasta internacional.

Amor Perfecto considera estas compras una inversión en mercadeo para visibilizar cafés excepcionales y destacar el potencial de la caficultura colombiana.

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