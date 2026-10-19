La empresa de Miguel Caballero está en su mejor momento y tanto él como su equipo no paran de celebrar. Todo por cuenta de los buenos resultados que alcanza en los últimos años y que en este 2026 han sido más evidentes.

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De eso da cuenta las cifras más recientes que ha alcanzado el negocio y que, según don Miguel, su fundador y actual CEO, venderán pronto 50 millones de dólares, una cifra que pocas compañías colombianas han alcanzado.

La empresa, con sede en Cota, Cundinamarca, se dedica a la confección de ropa blindada para las fuerzas militares y cuerpos de seguridad de 33 países, según el diario La República.

El negocio empezó en 1992 y ha sido exitoso, entre otras cosas, porque fusiona alta costura, confort y balística de última generación.

Quién es Miguel Caballero y cómo logró su empresa de ropa blindada

Detrás del éxito de este modelo de negocio se encuentra el empresario bogotano Miguel Caballero, que creó su empresa en ese año mientras cursaba sus estudios de Administración de Empresas en la Universidad de los Andes en Bogotá.

Lo que comenzó con una inversión semilla modesta para diseñar una chaqueta de cuero con protección balística dirigida a un compañero de clase amenazado, derivó en la consolidación de un conglomerado industrial con presencia internacional. Hoy en día, la marca opera bajo la sombrilla corporativa de Miguel Caballero, manteniendo su sede principal de manufactura y centro de investigación y desarrollo (I+D) en la capital colombiana.

(Vea también: Les dan buena noticia a Crepes & Waffles, Juan Valdez y más marcas en Colombia por lo que vienen haciendo)

Cifras clave del negocio y capacidad operativa de la empresa MC Armor

El crecimiento financiero y operativo de MC Armor refleja la escala alcanzada por la ingeniería textil colombiana en el exterior:

Capacidad de producción: su planta industrial en Bogotá cuenta con la capacidad de confeccionar decenas de miles de unidades al año entre prendas blindadas civiles y equipamiento táctico especializado.

su planta industrial en Bogotá cuenta con la capacidad de confeccionar decenas de miles de unidades al año entre prendas blindadas civiles y equipamiento táctico especializado. Presencia internacional: la empresa exporta más de 85% a 90% de su producción total , llegando a más de 50 países en América Latina, Norteamérica, Medio Oriente, Europa y África.

la empresa exporta más de , llegando a más de en América Latina, Norteamérica, Medio Oriente, Europa y África. Gasto en I+D: la firma destina de forma continua entre el 5% y el 8% de sus ingresos anuales a la investigación y desarrollo de nuevos materiales sintéticos, fibras de aramida y soluciones híbridas más livianas.

la firma destina de forma continua entre el a la investigación y desarrollo de nuevos materiales sintéticos, fibras de aramida y soluciones híbridas más livianas. Aprobación balística: todas las prendas están certificadas bajo los estándares internacionales del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos (NIJ, por sus siglas en inglés), garantizando niveles de protección desde el Nivel IIA hasta el Nivel IIIA en su línea discreta, y niveles superiores con placas cerámicas en la línea táctica.

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