Ecopetrol declaró desiertos varios procesos de contratación para importar gas natural licuado (GNL) a Colombia, luego de determinar que las ofertas internacionales recibidas no cumplían con las condiciones comerciales necesarias.

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La petrolera advirtió que aceptar los precios propuestos podía generar riesgos financieros y sobrecostos para los usuarios.

La compañía explicó que los contratos contemplaban compromisos de suministro por cinco años, pero no garantizaban suficiente competitividad, rentabilidad ni un nivel de riesgo aceptable.

Además, los compradores colombianos no ofrecían compromisos de compra suficientes para respaldar los costos de adquirir el gas en el exterior.

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Ecopetrol recordó que importar GNL implica gastos adicionales por transporte marítimo y regasificación, en un mercado internacional presionado por la competencia de Europa y Asia y la crisis en Oriente Medio.

Por eso, continuará buscando alternativas de importación que permitan atender la demanda sin comprometer sus finanzas.

La decisión ocurre mientras Colombia enfrenta una reducción de sus reservas y producción de gas. Las reservas probadas cayeron cerca de 39 % entre 2022 y 2025, mientras la producción comercializada disminuyó alrededor de 26 %.

Ante este panorama, Ecopetrol apuesta por fortalecer la producción nacional, acelerar proyectos como Sirius y desarrollar otros activos estratégicos para reducir el déficit de gas en el mediano plazo.

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