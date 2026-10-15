El aumento del precio del petróleo por encima de los US$ 100 por barril, impulsado por la guerra en Medio Oriente, podría mejorar las finanzas de Ecopetrol, elevar sus utilidades y aumentar los dividendos que recibe el Gobierno Nacional.

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Sin embargo, los expertos advierten que este alivio dependerá de la duración de los precios altos y no solucionará los problemas estructurales de la compañía.

En el segundo trimestre de 2026, Ecopetrol reportó una utilidad neta de $ 6,1 billones y un Ebitda de $ 17,7 billones.

Según estimaciones de expertos, un petróleo cercano a US$ 96 por barril podría generar entre US$ 2.000 millones y US$ 2.400 millones adicionales en ingresos brutos durante el año, frente al supuesto de US$ 85 contemplado en el marco fiscal.

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Además, cada dólar adicional en el precio del Brent podría representar cerca de $ 400.000 millones de mayor utilidad neta, según la sensibilidad divulgada por la administración de la petrolera.

No obstante, los analistas advierten que los mayores ingresos no garantizan automáticamente más ganancias, pues también influyen los costos, la tasa de cambio, la producción y los márgenes de refinación.

Entre los principales desafíos están recuperar los volúmenes de producción, reponer reservas, controlar gastos, reducir el endeudamiento y fortalecer la liquidez.

Los expertos recomiendan aprovechar esta coyuntura para financiar inversiones rentables y preparar a Ecopetrol para futuros escenarios de precios bajos, sin depender de una bonanza temporal.

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