Corficolombiana propuso un aumento del salario mínimo del 8 % para 2027 y planteó evaluar una diferenciación regional que tenga en cuenta las condiciones económicas, la productividad y el costo de vida de cada zona del país.

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Según un informe de la entidad, el incremento recomendado responde a una inflación proyectada de 6,8 % al cierre de 2026 y un crecimiento de la productividad total de los factores de 1,2 %.

César Pabón, director ejecutivo de investigaciones económicas de Corficolombiana, señaló que el ajuste debe proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar desequilibrios económicos.

El análisis advierte que un aumento del 38,5 %, como el propuesto por sectores sindicales, podría elevar los costos laborales, impulsar la inflación y obligar al Banco de la República a mantener o incrementar las tasas de interés. Esto encarecería los créditos y frenaría el consumo y la inversión.

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Además, mayores costos de contratación podrían afectar la generación de empleo formal, especialmente para trabajadores con menor productividad.

El gasto público también aumentaría por las obligaciones pensionales y las remuneraciones del sector estatal, lo que presionaría el déficit fiscal.

Corfi recordó que Colombia tuvo salarios mínimos diferenciados por regiones y sectores en décadas anteriores. Por su parte, Hernando Zuleta, decano de Economía de la Universidad de los Andes, respaldó aplicar criterios técnicos para definir el ajuste salarial.

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