La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) plantea proponer un aumento del 38,5 % para el salario mínimo en Colombia en 2027.
Si la iniciativa fuera aprobada, el sueldo básico mensual pasaría de $1.750.905 a $2.424.003, lo que representaría un incremento de $673.098, sin incluir el auxilio de transporte.
Las centrales obreras, le dijo hace unas horas @fabioariascut a @CaracolRadio, preparan una propuesta de aumento del 38,5 % para la negociación del salario mínimo de 2027.
Sí, 38,5%.Lee También
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— Espinosa (@EspinosaRadio) October 19, 2026
La propuesta fue expuesta por Fabio Arias, expresidente de la CUT, quien señaló que el objetivo es avanzar hacia un salario mínimo vital que permita cubrir las necesidades de los trabajadores.
Sin embargo, la cifra deberá ser revisada por el Comando Nacional Unitario y negociada con los empresarios y el Gobierno nacional. Por ahora, no es un incremento aprobado.
En contraste, un informe de Moore Colombia contempla escenarios más moderados, con aumentos del 6,29 %, 8 % y 10 %.
Bajo esas proyecciones, el salario básico quedaría entre $1.861.037 y $1.925.996, sin auxilio de transporte.
La negociación tendrá en cuenta factores como la inflación y la productividad. La Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales tiene plazo hasta el 15 de diciembre de 2026 para alcanzar un consenso.
Si no hay acuerdo, el Gobierno podrá definir el aumento por decreto hasta el 30 de diciembre. El nuevo salario mínimo comenzará a regir el 1 de enero de 2027.
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