Por: VALORA ANALITIK

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El incremento del salario mínimo en Colombia para 2027 se situaría en 8,5 %, lo que llevaría la asignación básica mensual a 1’900.000 pesos sin auxilio de transporte, de acuerdo con la Dirección de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.

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Vale la pena recordar que, a inicios de octubre de 2026, el Gobierno citó a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde las carteras de Hacienda y Trabajo ratificaron que la fijación salarial responderá a criterios jurídicos y técnicos basados en la evolución de la inflación y la productividad laboral, buscando reducir la informalidad y fortalecer la confianza económica.

Cálculos de la entidad revelan que, desde el punto de vista puramente técnico, el incremento de partida para 2027 sería del 8 %, con una inflación proyectada para el cierre de 2026 del 6,8 % y un crecimiento de la productividad laboral del 1,2 %.

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En consecuencia, la remuneración mínima pasaría de $1.750.950 en 2026 a 1’890.997 pesos en 2027.

No obstante, el Banco de Bogotá ve probable que la administración decrete un alza ligeramente superior del 8,5 %, redondeando el monto en $1.900.000, al considerar el componente político y el impacto en la favorabilidad del Gobierno.

Pero sus expertos consideran descabellado un ajuste de doble dígito para 2027: “Iría en contravía del mensaje transmitido por distintos miembros del Ejecutivo, pues una de las principales consecuencias de un incremento elevado del mínimo sería la necesidad de mantener tasas más altas durante un período prolongado. Esto, a su vez, generaría un entorno de condiciones financieras restrictivas para los hogares y las empresas, dificultando la recuperación de la inversión”, dice el análisis de la entidad.

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Radiografía de los precios y su efecto en las tasas

La decisión salarial cobra mayor relevancia ante las fuerzas inflacionarias contrapuestas previstas para 2027.

Según proyecciones del Banco de Bogotá, el fenómeno de El Niño empujaría la inflación de alimentos, actualmente en 6,7 %, a niveles cercanos al 11 % a inicios de 2027. Del mismo modo, los bienes regulados pasarían del 6,7 % al 8 % debido a incrementos en tarifas de energía, gas y acueducto. A esto se suma la indexación en el precio de los arriendos y los riesgos geopolíticos por la guerra en Medio Oriente.

Por otro lado, la apreciación acumulada del peso permitiría que la inflación del rubro de bienes se reduzca del 2,9 % actual a cerca del 1 % en 2027, mientras que la inflación de servicios sin arriendos (hoy superior al 9 %) dependería directamente del salario mínimo, pudiendo ceder por debajo del 6 % a finales de 2027 si se cumple la proyección de ajuste salarial.

Para el Banco de Bogotá, un aumento salarial moderado de un solo dígito es visto como un pilar fundamental para frenar las presiones sobre el costo de vida, pues en el caso contrario, un alza excesiva obligaría al Banco de la República a prolongar las condiciones financieras restrictivas mediante tasas de interés altas (actualmente en 12,25 %).

De hecho, la entidad proyecta que la tasa de intervención se mantendría estable en 12,50 % entre octubre de 2026 y junio de 2027, momento en el cual se reanudarían los recortes de tasas.

Finalmente, los analistas resaltaron que de concretarse el aumento del 8,5 % en el mínimo y aprobarse la Ley de Ajuste Fiscal, la inflación anual cerraría 2027 en 5,2 %, marcando el camino para la convergencia definitiva hacia la meta del Banco de la República en 2028.

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