Por: VALORA ANALITIK

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La discusión del salario mínimo en Colombia del 2027 genera preocupaciones tempranas sobre lo que pudiera pasar con el incremento y, en ese mismo sentido, con la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

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De acuerdo con analistas locales, se prevé que el debate se dé con base en variables técnicas, pero procurando el cuidado del poder adquisitivo.

Lo anterior quiere decir que el salario mínimo en Colombia del año entrante deberá tener como base de diálogo el dato de inflación, sin ir más allá de la suma del punto porcentual de productividad laboral.

De esta manera, los pronósticos previos indican que la negociación podría resolverse por consenso si las partes de la mesa —compuesta por trabajadores, empresarios, Gobierno y pensionados— concuerdan en que la variación no debe superar la inflación más la productividad.

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Por el momento, las posturas del Gobierno y de los empresarios parecen ser similares al coincidir en las variables presupuestadas; sin embargo, habrá que esperar lo que manifiesten los trabajadores.

Cabe recordar que, históricamente, los trabajadores abogan por ajustes mucho más altos para el salario mínimo en Colombia y prefieren no limitarse al IPC más la productividad laboral.

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Se espera que las primeras discusiones formales sobre el ajuste salarial inicien a finales de noviembre, mientras que a lo largo de diciembre se definirían los porcentajes de aumento.

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