La discusión sobre el salario mínimo de 2027 comienza a tomar fuerza en Colombia, con los gremios planteando que el aumento debería definirse con base en criterios técnicos como la inflación y la productividad laboral.

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Según las estimaciones citadas por La República, la inflación podría acercarse al 7 % al cierre de 2026, mientras que la productividad laboral estaría entre 1 % y 2 %.

Con estos parámetros, varios representantes empresariales consideran que el incremento debería ubicarse entre 8 % y 9,5 %.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, sostuvo que el ajuste debe corresponder a la inflación más la ganancia en productividad certificada por el DNP y el Dane. Camilo Sánchez, de Andesco, coincidió y planteó un rango de hasta 9,5 %.

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Otros gremios también pidieron moderación. Colfecar habló de un máximo de 8 %, mientras Fedetranscarga estimó que podría llegar hasta 9,5 %.

Desde sectores como el agropecuario, azucarero, ganadero y de hidrocarburos insistieron en evitar aumentos que puedan afectar la competitividad y el empleo formal.

La discusión formal continuará el 13 de octubre en la Comisión Tripartita. Además, el Consejo de Estado deberá pronunciarse sobre las demandas contra el decreto que estableció el aumento de 23,7 % para 2026, decisión que podría modificar el escenario de negociación.

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