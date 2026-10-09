Por: VALORA ANALITIK

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La instalación anticipada de las mesas de concertación, previas a las negociaciones del salario mínimo en Colombia para 2027, pone en el centro del debate lo que podría ocurrir con el incremento definitivo del próximo año.

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El gobierno De la Espriella ya ha fijado su postura: la definición deberá centrarse en una discusión técnica que cuide el bolsillo de los trabajadores, pero que también considere la inflación y la salud de las empresas.

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Sin embargo, los analistas locales señalan que el salario mínimo en Colombia para 2027 deberá tener en cuenta otras consideraciones propias de una coyuntura económica que requiere especial atención y medidas de protección.

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ANIF explicó, en un documento reciente, que el proceso de ajuste salarial comenzará con la instalación formal de la mesa de negociación. Posteriormente, hacia finales de noviembre, se conocerán y discutirán las estimaciones de productividad laboral y, a comienzos de diciembre, se presentará el dato de inflación de noviembre, así como los demás insumos sobre crecimiento económico, mercado laboral y perspectivas macroeconómicas.

Las otras variables que se deben tener en cuenta al definir el salario mínimo en Colombia para 2027

“En años anteriores, esta etapa ha contado con la participación del DANE, el Banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación y los ministerios de Hacienda, Trabajo y Comercio”, recuerda ANIF.

ANIF explica que el salario mínimo de 2027 deberá contribuir a preservar el poder adquisitivo, pero también tener en cuenta la compresión salarial y el aumento de la creación de empleos informales que generó el incremento de 2026.

Por otro lado, deberá prestarse atención a las presiones inflacionarias “por excesos de demanda y crecimiento moderado del aparato productivo”, explica el documento.

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“A todo lo anterior se suman las implicaciones fiscales que tuvo el incremento del mínimo, no solo en el costo de la nómina, sino también en el pago de pensiones, en un escenario de gran estrechez fiscal”, concluye la asociación.

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