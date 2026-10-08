Por: VALORA ANALITIK

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Según el informe más reciente del Dane, la inflación anual del país volvió a subir y se ubicó en el 6,29 %, un dato que estaba dentro de las expectativas del mercado. Además, una cifra clave de ese informe empieza a dar pistas sobre lo que podría ocurrir con el salario mínimo de Colombia en 2027.

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De acuerdo con el Dane, el IPC acumulado en lo corrido del año se ubica en el 5,74 %, a la espera de lo que ocurra en los últimos tres meses. Ante este panorama, la discusión salarial podría partir de un incremento del 7 %.

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Cabe tener en cuenta que los analistas locales señalan que esa será precisamente la base de la discusión sobre el salario mínimo de Colombia para el próximo año, siempre que no se materialicen otros escenarios de riesgo que puedan elevar esa cifra.

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El gobierno De la Espriella ha dejado claro que la discusión se basará en criterios técnicos, por lo que el incremento no superaría la suma de la inflación y la productividad laboral.

Factores que podrían elevar el ajuste del salario mínimo de Colombia

En ese sentido, habrá que esperar para determinar qué factores podrían impulsar la inflación. El fenómeno de El Niño constituye el mayor riesgo de un nuevo aumento de precios en dos frentes: el valor de los alimentos y las tarifas de los servicios públicos.

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Sin embargo, existen escenarios en los que el salario mínimo de Colombia en 2027 podría aumentar incluso un 10 %, dependiendo de otras variables, como la recuperación del poder adquisitivo y el nivel de la inflación de los alimentos en el país.

Se espera que las primeras discusiones de la mesa de concertación de políticas salariales comiencen a finales de noviembre, cuando ya se conocerán algunas propuestas concretas sobre el ajuste de la remuneración de los trabajadores.

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