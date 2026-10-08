Por: VALORA ANALITIK

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La discusión sobre el salario mínimo en Colombia para 2027 comenzó de manera anticipada, en medio de las advertencias de empresarios y analistas locales, quienes señalan que el país enfrenta presiones inflacionarias por el aumento desproporcionado decretado en 2025.

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Precisamente, uno de los primeros mensajes del Gobierno fue dejar claro que esta administración solo tomará decisiones técnicas sobre el aumento del salario.

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De esta manera, el Gobierno descarta aumentos elevados. El límite, explicó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dependerá del comportamiento de la inflación y de la productividad laboral, variables que se tendrán en cuenta para definir el ajuste del salario mínimo en Colombia.

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De acuerdo con el Gobierno, no se puede contemplar un aumento tan alto, pues afectaría varios frentes. Entre los más importantes están los recursos que debe destinar al pago de sus trabajadores y el dinero necesario para cubrir las obligaciones con los pensionados.

Las precauciones que piden tener con el salario mínimo en Colombia para 2027

En ese sentido, el Ministerio de Trabajo aseguró que se escucharán todas las posturas en la mesa de concertación, pero que la discusión deberá tener una base técnica.

“Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los actores. Una economía que crece genera oportunidades y reduce la informalidad, pero necesita confianza y reglas claras”, dijo la ministra Natalia López.

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Tras los primeros diálogos, se espera que en los próximos días empresarios y trabajadores presenten sus comentarios iniciales para sentar las bases de la discusión y avanzar de manera anticipada en la definición del ajuste.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.