La negociación del salario mínimo de Colombia para 2027 ya comenzó, aunque todavía no existe un porcentaje definido para el aumento.

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La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales inició reuniones entre Gobierno, trabajadores y empresarios para revisar aspectos técnicos y jurídicos que marcarán la discusión.

Uno de los puntos clave será el impacto económico del incremento. Anif advierte que la decisión debe proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, pero también considerar sus efectos sobre el empleo, la inflación y las finanzas públicas.

El aumento también tendrá consecuencias sobre la nómina estatal y el valor de las pensiones.

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El Banco de la República ha señalado que el fuerte incremento del salario mínimo para 2026 dificultó el proceso de reducción de la inflación, por lo que se espera que este factor tenga un peso importante en la nueva negociación.

Además, el Consejo de Estado analiza la legalidad del decreto que estableció el aumento de 2026. Una eventual decisión no afectaría derechos adquiridos, pero podría establecer criterios para futuras decisiones salariales.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella busca mantener un diálogo permanente entre las partes. La cifra definitiva se discutirá con base en inflación, productividad, crecimiento económico y comportamiento del mercado laboral, con la mesa formal prevista para finales de noviembre.

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