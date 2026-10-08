Por: Canal Uno

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La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) reiteró ante el Consejo de Estado su solicitud para declarar la nulidad del Decreto 1469 de 2025, norma con la que el Gobierno anterior estableció un incremento del 23 % en el salario mínimo para 2026. El gremio argumenta que la medida desconoció los parámetros obligatorios previstos en la Ley 278 de 1996 y en el Código Sustantivo del Trabajo.

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Los criterios que, según Fenalco, fueron ignorados

El planteamiento de Fenalco se centra en cinco variables que, a su juicio, son de aplicación obligatoria para fijar el salario mínimo: inflación, productividad, crecimiento económico, participación de los salarios en el ingreso nacional y capacidad económica de las empresas. Para el gremio, apartarse de esos factores constituye un vicio de legalidad suficiente para que el alto tribunal anule el decreto.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, sostuvo que el Ejecutivo no podía sustituir los criterios fijados por el legislador por otros elementos sin carácter vinculante. En ese sentido, cuestionó que el aumento se apoyara principalmente en una estimación llamada “salario vital”, derivada de un estudio atribuido a funcionarios o colaboradores de la OIT, pero sin fuerza normativa en Colombia.

Un precedente que el gremio trae a colación

Fenalco recordó que el Consejo de Estado ya ha anulado decretos de salario mínimo en el pasado. En 2017, el tribunal declaró la nulidad de un decreto por insuficiencia de motivación, aunque protegió los salarios ya devengados por los trabajadores. Con ese antecedente, el gremio busca que se restablezca la legalidad sin afectar derechos adquiridos.

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La federación precisó que su petición no implica devolver los salarios pagados en 2026 ni desconocer beneficios laborales. Lo que persigue, según explicó, es que se aclaren las reglas aplicables para la fijación del salario mínimo de 2027 y se eviten decisiones que, a su juicio, se apartan del marco legal.

El proceso avanza hacia un fallo definitivo

El Consejo de Estado cerró la etapa probatoria del proceso, acumuló las demandas y ordenó que el caso continúe mediante sentencia anticipada. Con la presentación de los alegatos de conclusión de Fenalco, el tribunal se alista para definir si el aumento del 23% fue expedido conforme a la ley o si, como pide el gremio, debe ser declarado nulo.

Mientras se resuelve el litigio, el salario mínimo de 2026 sigue vigente. Sin embargo, la discusión jurídica toma relevancia de cara a la próxima negociación, ya que una eventual nulidad podría incidir en los criterios que rijan el ajuste para 2027.

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