La ley de ajuste del Gobierno de Abelardo De La Espriella podría provocar un fuerte incremento en los precios de los combustibles en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

Según las estimaciones del gremio Somos Uno, la gasolina corriente podría subir hasta $2.328 por galón por cuenta de los nuevos impuestos. Sin embargo, al incluir los ajustes por inflación, el aumento total frente al precio actual estaría entre $3.178 y $4.906 hacia 2029, lo que representaría un encarecimiento de entre 19,7 % y 30,4 %.

En el caso del diésel, el incremento sería menor, pero también impactaría a los consumidores. El gremio calcula un aumento directo de hasta $341 por galón y uno acumulado de entre $982 y $1.992, incluyendo inflación.

El principal cambio sería el aumento del IVA del 5 % al 19 % sobre el ingreso al productor de gasolina, la eliminación de la exención de este impuesto al alcohol carburante y la aplicación del IVA al margen minorista de las estaciones de servicio.

Lee También

Los mayores efectos comenzarían el 1.º de enero de 2028. Según Somos Uno, el IVA incluido en cada galón de gasolina pasaría de $603 a $2.387.

Además, las estaciones enfrentarían mayores obligaciones tributarias y necesitarían alrededor de 10 % más de capital de trabajo para operar.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.