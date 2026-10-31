Los conductores colombianos comenzarán noviembre sin cambios en los precios de los combustibles. El Gobierno nacional decidió mantener las tarifas de la gasolina corriente y el ACPM, por lo que los valores que se venían cobrando en octubre continuarán vigentes durante el nuevo mes.

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(Vea también: ¿El precio de la gasolina en Colombia seguirá aumentando? Dicen lo que podría pasar)

La decisión fue anunciada por los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, que actualizaron las resoluciones con los precios de referencia desde el primero de noviembre. La medida se tomó pese al incremento de los combustibles en los mercados internacionales, con el propósito de evitar que esas variaciones lleguen directamente al bolsillo de los consumidores.

Mantener congelados los valores tendrá un costo fiscal estimado de 15.500 millones de pesos, que serán asumidos por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Según el Gobierno, este mecanismo permite moderar el impacto de los carburantes en los gastos de los hogares y en las actividades económicas que dependen del transporte.

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En las 13 principales ciudades del país, el precio promedio de la gasolina corriente se ubicará en 15.886 pesos por galón. Sin embargo, la tarifa cambia según el lugar: Villavicencio, Cali y Bogotá encabezan la lista de las ciudades con los valores más altos.

Cuánto cuesta la gasolina en noviembre en cada ciudad

Estos son los precios de referencia del galón de gasolina corriente que regirán durante noviembre de 2026:

Bogotá: $16.331

Medellín: $16.251

Cali: $16.339

Barranquilla: $15.964

Cartagena: $15.921

Montería: $16.171

Bucaramanga: $16.089

Villavicencio: $16.431

Pereira: $16.276

Manizales: $16.304

Ibagué: $16.245

Pasto: $13.920

Cúcuta: $14.281

La diferencia entre las ciudades con las tarifas más altas y las más económicas es considerable. Mientras Villavicencio registra el mayor precio, Pasto continúa como la ciudad con el galón más barato entre las 13 capitales y ciudades principales incluidas en el listado.

Así quedaron los precios del ACPM en noviembre

El diésel tampoco tendrá modificaciones durante noviembre. El promedio de referencia en las principales ciudades se mantendrá en 11.320 pesos por galón, aunque también hay diferencias entre las tarifas locales.

Estos son los valores establecidos para el ACPM:

Bogotá: $11.616

Medellín: $11.641

Cali: $11.763

Barranquilla: $11.291

Cartagena: $11.256

Montería: $11.506

Bucaramanga: $11.364

Villavicencio: $11.716

Pereira: $11.703

Manizales: $11.688

Ibagué: $11.607

Pasto: $10.529

Cúcuta: $9.486

En este combustible, Cali tiene el precio más alto del listado, seguida por Villavicencio y Pereira. En el otro extremo aparece Cúcuta, donde el galón se ubica por debajo de los 10.000 pesos.

La decisión del Gobierno tendrá vigencia durante noviembre. Para diciembre, los ministerios evaluarán si mantienen los precios sin cambios o aplican ajustes, teniendo en cuenta el comportamiento de los mercados internacionales y los recursos disponibles para financiar la política de estabilización.

Las autoridades aclararon que los valores publicados son precios de referencia para cada ciudad y que pueden presentarse variaciones en el precio final dependiendo del municipio y de las condiciones particulares de las estaciones de servicio.

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