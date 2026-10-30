Por: VALORA ANALITIK

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El Gobierno de Abelardo De la Espriella puso sobre la mesa una de las medidas que podría cambiar el bolsillo de millones de colombianos: la devolución del IVA que pagan cuando compran bienes y servicios.

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La propuesta hace parte del proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado ante el Congreso el 29 de octubre, y contempla transferencias periódicas que podrían alcanzar cerca de $300.000 mensuales por beneficiario.

El mecanismo, denominado EfectIVA, busca llegar a unos 35 millones de colombianos de menores ingresos mediante pagos automáticos cada 15 días, como máximo. Sin embargo, más allá del dinero que podrían recibir los hogares, la iniciativa tiene un componente que podría transformar la manera en que funcionan miles de establecimientos comerciales: la devolución se calcularía con base en la información de las facturas electrónicas expedidas con el número de cédula del comprador.

Para Christian Junot Quiñonez Cortés, exsubdirector operativo de Fiscalización y Liquidación Tributaria y exsubdirector de Análisis y Sectores Estratégicos de la Dian, este punto es uno de los elementos más relevantes de la propuesta. En su análisis, el Gobierno estaría utilizando el incentivo económico para que los consumidores exijan facturas y, de esa manera, presionen a los negocios a registrar sus ventas.

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La medida tiene dos objetivos que se conectan: aliviar el pago del IVA para los hogares de menores ingresos y utilizar la facturación electrónica como una herramienta para combatir la informalidad comercial.

(Vea también: “Desactiva una bomba”: exministro de Hacienda elogia ley de rescate propuesta por De la Espriella)

¿Cómo funcionaría la devolución del IVA de hasta $300.000?

El proyecto de ley establece un mecanismo de devolución del impuesto según el nivel de ingresos de los hogares. La propuesta contempla que los colombianos ubicados en los deciles 1, 2 y 3 reciban el 100 % del IVA asociado a su consumo. Para los demás grupos incluidos, el porcentaje sería menor.

La distribución planteada es la siguiente:

Deciles 1, 2 y 3: devolución del 100 % del IVA asociado al consumo.

devolución del 100 % del IVA asociado al consumo. Decil 4: devolución del 50 %.

devolución del 50 %. Decil 5: devolución del 40 %.

devolución del 40 %. Decil 6: devolución del 30 %.

Los deciles son grupos que permiten ordenar a la población de acuerdo con sus ingresos. En este caso, el Gobierno plantea concentrar la mayor devolución en las personas con menores recursos y extender el beneficio a otros segmentos de la población.

El proyecto fija un límite mensual de 5,5 Unidades de Valor Tributario (UVT) por beneficiario, equivalente a cerca de $300.000 según la estimación presentada. Esto significa que ese valor funcionaría como un tope y no como una transferencia fija que recibirían todos los colombianos incluidos en el programa.

El Ministerio de Hacienda precisó que 19 millones de personas recibirían la totalidad del IVA que pagan, con una devolución promedio estimada de $231.000 mensuales. Otros 16,5 millones de colombianos tendrían una devolución de hasta el 50 %. La cartera también señaló que el mecanismo garantizaría un monto mínimo para los hogares más vulnerables, incluso cuando no presenten factura.

Por eso, la cifra de $300.000 debe entenderse como un máximo aproximado y no como el dinero que llegará mensualmente a cada beneficiario. El monto dependerá de las condiciones de focalización, el consumo registrado y las reglas que finalmente queden aprobadas.

El requisito clave para recibir el dinero de la devolución del IVA

Uno de los cambios más importantes frente a los anteriores mecanismos de devolución está en la forma de calcular el dinero. La propuesta plantea que la Dian utilice los registros de facturación electrónica para establecer cuánto IVA pagó cada beneficiario en sus compras.

En términos prácticos, la persona tendría que solicitar que la factura electrónica sea expedida con su número de cédula para que la operación quede asociada a su identificación. Esa información sería transmitida desde la Dian hacia el Departamento de Prosperidad Social (DPS), entidad que tendría a su cargo ordenar los pagos a cuentas bancarias o mediante giro postal.

Quiñonez Cortés explicó que esta es una diferencia sustancial frente al programa de devolución del IVA que funcionó durante el Gobierno de Iván Duque y que posteriormente fue eliminado.

Según el experto, en ese esquema anterior se entregaba una suma previamente definida a los hogares vulnerables, sin que necesariamente correspondiera al impuesto que cada persona había pagado en sus compras.

“Esta manera de IVA se le había puesto ese título, pero no tenía nada que ver con el IVA”, explicó al referirse al mecanismo anterior. Con EfectIVA, por el contrario, la intención es que el valor de la devolución esté relacionado con el IVA efectivamente registrado en las facturas electrónicas. De ahí que la identificación del comprador sea un elemento central para el funcionamiento de la propuesta.

El análisis de Quiñonez Cortés va más allá del beneficio económico para los hogares. Para el exfuncionario de la Dian, exigir la factura electrónica podría convertirse en un incentivo para que los establecimientos comerciales que actualmente no facturan comiencen a hacerlo.

El razonamiento es que, si los consumidores necesitan que sus compras queden registradas para acceder a la devolución correspondiente, tendrán un motivo para solicitar el documento. Esto podría generar presión sobre los negocios que venden sin expedir factura electrónica: “Es una herramienta poderosísima para combatir la informalidad en el país”, afirmó.

El experto considera que el mecanismo traslada parte del control de la informalidad al propio consumidor, especialmente en sectores donde todavía se realizan muchas operaciones sin registro electrónico: “Me parece un cabezazo en el sentido de trasladarle el control de la informalidad al usuario consumidor que normalmente se mueve en esas economías informales”, agregó.

En ese sentido, la factura electrónica dejaría de ser vista únicamente como un documento tributario y pasaría a tener una utilidad directa para los hogares: permitir que sus compras sean consideradas en el cálculo de la devolución del IVA.

No obstante, el alcance de ese efecto dependerá de que los establecimientos expidan correctamente las facturas, de que los consumidores puedan acceder a ellas y de que la Dian y el DPS tengan la capacidad operativa para procesar la información y realizar los pagos.

¿Cuándo comenzarían a devolver el IVA a los colombianos?

El proyecto plantea que el mecanismo EfectIVA entre en operación el primero de enero de 2028. Los giros tendrían una periodicidad máxima de 15 días y llegarían directamente a las cuentas bancarias de los beneficiarios. Para quienes no tengan una cuenta, se contempla la posibilidad de recibir los recursos mediante giro postal.

El Gobierno también propone realizar un anticipo presupuestal de $831.000 millones en diciembre de 2027, equivalente al valor estimado de la primera quincena de 2028. Según el Ministerio de Hacienda, el giro se haría a más tardar el 20 de diciembre de ese año, con el propósito de que los hogares reciban los primeros recursos antes de que comience formalmente el nuevo esquema.

Sin embargo, la devolución todavía depende de la discusión en el Congreso. El proyecto de Ley de Rescate Económico fue radicado como Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara y debe surtir el trámite legislativo correspondiente. Por ahora, los montos, los porcentajes y las fechas hacen parte de una propuesta que podría modificarse durante los debates.

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