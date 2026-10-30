El Gobierno espera radicar el próximo primero de diciembre ante el Congreso la reforma al Código Nacional de Tránsito, una iniciativa que busca reducir las muertes en las vías, proteger el bolsillo de los colombianos y simplificar los trámites.

Sigue a PULZO en Discover

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó que el proyecto estará listo el 30 de noviembre y tendrá un capítulo especial para motociclistas, peatones y ciclistas, quienes representan el 80 % de las víctimas de siniestros viales.

Según la funcionaria, el año pasado murieron cerca de 8.700 personas en accidentes de tránsito y actualmente se registran 26 fallecimientos diarios.

La reforma también pretende incorporar tecnología, revisar los costos de trámites y evitar abusos relacionados con grúas, patios e inmovilizaciones.

Lee También

En materia de seguridad, el Gobierno reactivará el plan Meteoro, con presencia de policías y soldados en las carreteras, además de compras de motocicletas, tanquetas y vehículos blindados para proteger corredores estratégicos.

Sobre la infraestructura, Noguera advirtió que el 63 % de las vías a cargo del Invías está en pésimo estado y que existen 100 puentes fuera de servicio. El Ministerio busca acelerar obras detenidas y promover concesiones y alianzas público-privadas.

También alertó sobre obligaciones financieras superiores a $100 billones, entre demandas, sentencias y reclamaciones ante la ANI, que presionan las finanzas del sector transporte.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.