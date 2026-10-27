Por: Noticiero 90 minutos

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El Ministerio de Transporte de Colombia ha presentado recientemente una propuesta que busca revivir el mecanismo del traspaso a persona indeterminada en el marco de la reforma al Código de Tránsito. Esta iniciativa responde a la preocupación de muchos ciudadanos que, tras la venta de sus carros o motos, siguen figurando como propietarios legales ante los organismos de tránsito porque los compradores finales nunca formalizaron el cambio de titularidad. De acuerdo con la información ofrecida por el Ministerio, este problema ha sido una de las solicitudes más recurrentes recogidas en los encuentros territoriales realizados para construir la reforma de manera participativa, pues afecta a miles de colombianos a quienes les siguen llegando impuestos y citaciones por fotomultas que ya no les corresponden.

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Durante las jornadas de diálogo social, la titular de la cartera enfatizó el impacto de la situación: “Esto lo viven 1000 de colombianos, y es la razón por la cual es una de las peticiones más frecuentes que nos hacen en los encuentros territoriales para construir entre todos el código de tránsito. Nos piden que resolvamos este problema en particular”. Según lo explicado por el Ministerio, el mecanismo del traspaso a persona indeterminada permitiría actualizar el Registro Único Nacional de Tránsito (un sistema donde se registra la información legal de los vehículos) cuando el antiguo dueño ha perdido el contacto con el comprador y no puede localizarlo para completar el trámite.

Este procedimiento jurídico dejó de aceptarse en febrero de 2026, lo que dejó a muchos vendedores en una posición vulnerable al ser responsables de obligaciones tributarias y legales que no les corresponden. La nueva propuesta del Ministerio de Transporte busca reactivar este mecanismo, pero implementando controles estrictos y requisitos definidos, con el objetivo de proteger tanto los derechos patrimoniales de los vendedores como de no incentivar la impunidad en el manejo de vehículos. Según la funcionaria encargada: “Al que vendió de buena fe hay que protegerlo, y al que busca evadir responsabilidades no lo podemos premiar”.

El anuncio fue dado durante los encuentros regionales realizados en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cali, a los que se sumaron más de 600 participantes. El cierre definitivo de estas mesas está programado para realizarse en Medellín. De implementarse, la medida representaría una solución concreta para quienes todavía figuran como dueños legales de vehículos que ya no poseen, eliminando la carga injusta de multas e impuestos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el traspaso a persona indeterminada según el Ministerio de Transporte?

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, este mecanismo permite actualizar la titularidad en el Registro Único Nacional de Tránsito cuando el vendedor del vehículo no puede localizar al comprador para formalizar el traspaso. Así, el antiguo propietario puede desvincularse legalmente del automóvil o la moto, evitando así el recaudo injustificado de impuestos y comparendos por parte de autoridades de tránsito.

¿Por qué se dejó de aplicar el traspaso a persona indeterminada en Colombia?

El mecanismo de traspaso a persona indeterminada dejó de recibir nuevas solicitudes en febrero de 2026, según explicaron voceros oficiales durante los encuentros de construcción de la reforma vial. Esto dejó a muchos exdueños expuestos a sanciones y obligaciones que no debían asumir, situación que ahora motiva la propuesta para reactivar este procedimiento bajo normas y controles más estrictos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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