Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave accidente de tránsito ocurrido la noche de este lunes en la vía al Cañón del Combeima, en Ibagué, terminó con la muerte de un adolescente de 15 años y dejó a otras dos personas heridas. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Ibagué, el siniestro se produjo por el choque de dos motocicletas y las autoridades ya adelantan investigaciones para esclarecer los hechos, especialmente las circunstancias que rodearon el momento del impacto.

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Según la información confirmada por la autoridad local, la víctima fatal fue identificada con las iniciales M. A. M. F., quien conducía una motocicleta de placas YVJ 37H. Es relevante destacar que, según el reporte, el joven de 15 años no contaba con licencia de conducción, aspecto que constituye una infracción a la normativa vial y podría influir en las conclusiones de la investigación. En el segundo vehículo involucrado se transportaban J. D. R. P., de 22 años, conductor de una motocicleta de placas OAK 67D, y una menor identificada como L. N. P. L., quien era su acompañante. Ambos resultaron heridos y debieron ser trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

Respecto a las posibles causas del accidente, la Secretaría de Movilidad informó que entre las hipótesis en análisis se encuentran la posible conducción bajo los efectos del alcohol y la presunta invasión de carril contrario. No obstante, ninguna de estas líneas de investigación ha sido confirmada, por lo que las pesquisas continúan con el objetivo de determinar los factores exactos que provocaron el siniestro.

Tras lo sucedido, Camilo Martínez, secretario de Movilidad, subrayó la importancia de conducir con responsabilidad y cumplir las normas. En palabras del funcionario, “un solo acto de imprudencia puede cambiarlo todo. No conduzcas bajo los efectos del alcohol, no invadas el carril contrario y no pongas tu vida ni la de los demás en riesgo. En la vía, una mala decisión puede ser irreversible”. La administración municipal reiteró que es fundamental respetar los límites de velocidad, circular por el carril adecuado y portar toda la documentación exigida.

Este trágico caso vuelve a poner en primer plano la relevancia de la seguridad vial en Ibagué y la necesidad de evitar conductas peligrosas que puedan tener consecuencias fatales para conductores, acompañantes y familias enteras.

¿Cuáles son las principales hipótesis del accidente de motos en Ibagué?

Las autoridades manejan dos hipótesis principales: la conducción bajo influencia de alcohol y la presunta invasión del carril contrario. Sin embargo, hasta el momento, ninguna ha sido establecida como causa definitiva y las investigaciones avanzan para precisar los hechos.

¿Por qué es importante tener licencia de conducción para operar una motocicleta?

Contar con licencia de conducción es obligatorio y garantiza que quien opera un vehículo tiene conocimientos sobre las normas de tránsito y las habilidades necesarias para conducir de forma segura. En el caso reportado, la víctima no tenía licencia, lo que representa una infracción relevante y puede incidir en la responsabilidad del accidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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