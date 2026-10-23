La temporada de lluvias puede traer algo más que trancones, inundaciones y problemas de visibilidad para quienes se movilizan por las calles del país. Una acción aparentemente cotidiana al pasar por un charco puede terminar en una sanción para los conductores.

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Cabe mencionar que no existe una norma específica que diga que mojar a un peatón o motociclista constituye por sí solo una infracción. Sin embargo, si la maniobra es intencional y pone en riesgo a otra persona, las autoridades de tránsito pueden aplicar otras disposiciones del Código Nacional de Tránsito.

El artículo 131 de la Ley 769 de 2002 contempla una infracción tipo D.7 para quienes estén “realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas”. Esta conducta implica una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes.

La situación también puede analizarse dependiendo de la velocidad a la que se desplace el vehículo. Durante un aguacero, los conductores tienen que extremar las precauciones, especialmente cuando hay charcos, baja visibilidad o condiciones que dificultan el control del automotor.

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En ese sentido, incumplir las normas relacionadas con los límites de velocidad puede derivar en una infracción tipo C.5, cuya sanción corresponde a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. La velocidad permitida depende de la zona y de las condiciones específicas de la vía.

Los agentes de tránsito pueden evaluar distintos factores antes de establecer la gravedad de una conducta. Entre ellos están la velocidad del vehículo, las circunstancias en las que ocurrió la maniobra y si hubo intención de afectar a un peatón o motociclista.

Las consecuencias pueden ser mayores si la acción termina provocando una caída, un accidente o lesiones a la persona afectada. Por eso, durante las lluvias se recomienda disminuir la velocidad y mantener mayor distancia con otros usuarios de la vía.

Así, lo que para algunos conductores puede parecer una simple salpicada al pasar por un charco podría convertirse en un problema si las autoridades determinan que hubo una maniobra peligrosa o irresponsable.

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