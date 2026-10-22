Renault eligió a Colombia como el primer mercado de América Latina para recibir el nuevo Renault Filante, un crossover que se convierte en el nuevo buque insignia de la marca francesa y marca su entrada al segmento E, el de mayor nivel dentro de su portafolio.

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El vehículo llegará en la versión Esprit Alpine, inspirada en la tradición deportiva de Alpine, y tendrá un precio de lanzamiento de $179.990.000.

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