Renault eligió a Colombia como el primer mercado de América Latina para recibir el nuevo Renault Filante, un crossover que se convierte en el nuevo buque insignia de la marca francesa y marca su entrada al segmento E, el de mayor nivel dentro de su portafolio.
El vehículo llegará en la versión Esprit Alpine, inspirada en la tradición deportiva de Alpine, y tendrá un precio de lanzamiento de $179.990.000.
El Renault Filante mide 4,91 metros de largo y cuenta con una distancia entre ejes de 2,82 metros. Su diseño apuesta por una imagen moderna y deportiva, con llantas de 20 pulgadas, iluminación Full LED, faros adaptativos Matrix LED Vision y una nueva identidad visual de Renault.
En el interior, el modelo busca competir en el segmento de vehículos ejecutivos con una propuesta enfocada en tecnología y confort.
Cuenta con tres pantallas digitales de 12,3 pulgadas, sistema OpenR Panorama, climatización de tres zonas, techo panorámico, asientos delanteros eléctricos con calefacción, ventilación y masaje, además de un sistema de sonido Bose de 10 altavoces con cancelación activa de ruido.
En seguridad, el Filante incorpora hasta 31 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Entre ellos están el parqueo autónomo, retrovisor digital HD, visión periférica de 540 grados, asistencia activa al conductor y sistemas para prevenir o asistir maniobras de emergencia.
Uno de sus principales atractivos está en su motorización E-Tech Full Hybrid de 247 caballos de potencia. Combina un motor 1.5 turbo con un propulsor eléctrico y permite iniciar los recorridos en modo completamente eléctrico.
Según Renault, puede circular en modo eléctrico hasta el 75 % del tiempo en ciudad y reducir el consumo de combustible hasta en 40 %, sin necesidad de conectarse a una estación de carga.
El Renault Filante tendrá una garantía total de cinco años y estará disponible en Colombia en cuatro colores de carrocería.
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