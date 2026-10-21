En medio de las decisiones del Gobierno de Abelardo de la Espriella, se junto con la ensambladora Renault-Sofasa para estructurar una alianza estratégica para destinar hasta US$ 150 millones al desarrollo de un nuevo modelo automotriz en el territorio nacional.

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El plan fabril busca modernizar los procesos tecnológicos de la planta local y dinamizar las ventas hacia múltiples destinos comerciales en América Latina durante los próximos años, indicó el diario Portafolio.

Presentada en la franja inicial de los 100 días del mandato de De La Espriella, la propuesta procura robustecer la competitividad industrial articulando fabricantes, cadena de insumos y plataformas de exportación.

Las proyecciones institucionales estiman impactos positivos sobre 29 compañías del segmento autopartista, dinamizando el tejido productivo en siete zonas geográficas e impulsando puestos de trabajo especializados en la cadena de valor.

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Pese al optimismo del anuncio, la iniciativa permanece en etapa de consolidación. El despacho ministerial omitió detallar la referencia del auto, la fecha de ensamblaje o los desembolsos efectivamente ejecutados del monto estimado.

El objetivo central pretende expandir la infraestructura productiva de Renault-Sofasa e implementar métodos tecnológicos avanzados en sus líneas operativas habituales.

Desde el Ministerio de Comercio remarcan que el capital proyectado busca afianzar la manufactura interna y transformar a Colombia en un epicentro estratégico para el despacho de automóviles en el continente.

El jefe de la cartera comercial, Mauricio Gómez Amín, resaltó la trascendencia de articular la inversión corporativa con la generación de puestos de trabajo y el dinamismo empresarial.

“Eso es lo que queremos desde el Gobierno: convertir la confianza en inversión; la inversión en producción; y la producción en empleo, innovación y exportaciones”, aseveró el funcionario al socializar el proyecto.

Asimismo, Gómez Amín enfatizó los requerimientos institucionales necesarios para respaldar las apuestas industriales de gran calado a futuro.

“Nuestro mensaje a los inversionistas es claro: Colombia quiere competir por proyectos que generen valor a largo plazo. Para conseguirlo necesitamos seguridad jurídica, reglas previsibles, trámites sencillos y diálogo con el sector productivo”, manifestó el titular de la cartera.

Aunque el trabajo conjunto avanza de manera sostenida entre el Ejecutivo y la ensambladora, la entidad rectora del comercio no define todavía la hoja de ruta financiera ni el cronograma operativo final.

El fortalecimiento del ecosistema de proveeduría nacional destaca como uno de los ejes fundamentales contemplados dentro de la estrategia industrial planteada.

El reporte oficial remarca que la estrategia abarcará a 29 firmas proveedoras, impulsando encadenamientos productivos regionales y garantizando la participación de empresas locales en la confección de piezas.

Finalmente, la hoja de ruta proyecta elevar los estándares técnicos de dichas organizaciones mediante la asimilación de tecnología y transferencia de conocimientos para consolidar la competitividad sectorial.

¿Dónde queda punto de fabricación de Renault en Colombia?

El principal y único punto de fabricación de vehículos Renault en Colombia se encuentra ubicado en el municipio de Envigado, perteneciente al departamento de Antioquia.

La histórica infraestructura industrial opera exactamente sobre la Carrera 49 número 39 Sur 100, en un sector estratégico del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Este complejo fabril abarca una extensión aproximada de 198.541 metros cuadrados, sirviendo como sede central para el ensamblaje de automóviles y la administración corporativa.

En estas instalaciones de la filial Renault-Sofasa operan las áreas directivas, financieras, comerciales, jurídicas y los talleres de montaje industrial de la compañía automotriz.

La fábrica inició formalmente sus operaciones de ensamblaje en 1970, convirtiéndose con el paso de las décadas en un pilar económico para la región antioqueña.

Desde este punto estratégico se coordinan las líneas de producción para modelos icónicos que abastecen tanto el mercado interno como diversos países latinoamericanos.

Adicionalmente, el complejo de Envigado alberga laboratorios de pruebas técnicas, centros de formación especializada, almacenes de repuestos y zonas logísticas de despacho comercial.

La cercanía a importantes corredores viales como la Autopista Sur facilita la conexión del centro manufacturero con las principales rutas nacionales y puertos marítimos.

La planta consolida el liderazgo industrial de Antioquia en el sector metalmecánico, generando miles de empleos directos e indirectos en la cadena de suministros.

El Gobierno Nacional e inversionistas internacionales continúan proyectando ampliaciones en esta sede para fortalecer la fabricación de modelos con tecnologías eficientes de exportación.

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