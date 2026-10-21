El Gobierno Nacional anunció que el Presupuesto General de la Nación para 2027 será expedido por decreto por un monto de $634,9 billones, luego de que el proyecto no avanzara en el Congreso.

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Según el Ejecutivo, la decisión se tomará conforme al artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto e incorporará las modificaciones aprobadas durante el primer debate.

El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella aseguró que el presupuesto responde a las necesidades reales del Estado y contempla los compromisos relacionados con el gasto social y el funcionamiento de las instituciones públicas.

Además, defendió que la propuesta se fundamenta en criterios de transparencia y responsabilidad fiscal.

El Ejecutivo sostuvo que este mecanismo permitirá avanzar en el ordenamiento de las finanzas públicas, recuperar la confianza de los inversionistas y contribuir a la estabilización de la economía colombiana. También señaló que la próxima presentación de la denominada Ley de Rescate será otro paso dentro de su estrategia económica.

Con estas medidas, la administración busca impulsar nuevas oportunidades para los ciudadanos y fortalecer la gestión de los recursos públicos.

El Gobierno presentó la expedición del presupuesto por decreto como una decisión orientada a garantizar la continuidad de las obligaciones estatales y avanzar en sus objetivos fiscales para 2027.

La administración insistió en que su apuesta se centra en mantener las cuentas claras, promover la responsabilidad fiscal y tomar decisiones para cumplir sus compromisos económicos y sociales.

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