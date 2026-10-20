Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El dólar en Colombia arrancó este martes 20 de octubre en $3.178, lo que representa un aumento de 19 pesos frente al cierre de la jornada anterior. De momento, el precio mínimo de la moneda estadounidense se ubica en $3.148, mientras que el máximo alcanza los $3.178.

Sigue a PULZO en Discover

Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.174, casi $34 menos frente a la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera.

El dólar abrió al alza luego de que el Congreso de la República aprobara el presupuesto del gobierno De la Espriella para 2027, cercano a los $635 billones, tras la falta de consenso con algunas bancadas legislativas.

(Vea también: Dólar hoy amaneció más cerca de $ 3.100: explican por qué tuvo otra caída en Colombia)

Lee También

Lo que mueve al dólar en Colombia

El mercado está atento al ajuste fiscal que necesitará Colombia en los próximos meses, así como a los detalles de las negociaciones sobre el financiamiento que obtendrá el país de la banca internacional.

En el plano externo, los precios del petróleo avanzaron con fuerza, con el Brent en máximos de cinco meses, mientras el mercado incorpora una mayor prima de riesgo geopolítico por los ataques de los hutíes contra la infraestructura saudí y los reportes de agresiones a embarcaciones en el Golfo.

“El Brent llegó a US$111,05 por barril y el WTI, a US$104,94, en medio de crecientes temores sobre posibles interrupciones en el suministro energético regional. La tensión aumentó después de que los hutíes afirmaran haber atacado objetivos como instalaciones de Aramco, aeropuertos y campos petroleros en Arabia Saudita, mientras se reportaron ataques contra al menos 18 embarcaciones en las últimas dos semanas”, señala un informe de JP Tactical.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.