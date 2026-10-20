Por: EL PILON SA

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Al cierre del año 2025, la Contraloría General de la República presentó un informe revelador sobre la deuda bruta del sector público colombiano, que alcanzó los $1.273,51 billones. Este monto significó un aumento de $97,77 billones en comparación con diciembre de 2024. De acuerdo con la Contraloría, el crecimiento del endeudamiento resalta la importancia de diseñar una hoja de ruta clara para garantizar la sostenibilidad de las finanzas estatales y reducir, progresivamente, los niveles de deuda.

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Dentro del total de la deuda pública, la mayor parte correspondió a obligaciones internas, con $835,33 billones equivalentes al 65,6 %, mientras que la deuda externa fue de $438,18 billones, es decir, el 34,4 %. El crecimiento de la deuda total fue de 8,3 %, explicado en gran medida por el aumento de $147,23 billones en las obligaciones internas, lo cual compensó la reducción de $49,46 billones en la deuda externa. Como porción del producto interno bruto, conocido como PIB, la deuda pasó de representar el 68,6 % a situarse en el 68,7 %.

El Gobierno Nacional Central asumió el principal peso de este endeudamiento, con un saldo de $1.060,41 billones, lo que equivale al 57,2 % del PIB del país. Según la Contraloría, el incremento en las obligaciones de este sector fue el factor determinante del crecimiento de la deuda pública en 2025. Este aumento se debió en gran parte a la emisión de títulos de tesorería (TES B), cuyo saldo subió $141,10 billones, en un contexto de mayor necesidad de financiamiento.

Por otro lado, aunque la deuda externa del Gobierno Nacional Central en pesos disminuyó $41,76 billones, a causa de la apreciación del peso colombiano frente al dólar, en términos de dólares estadounidenses subió, pasando de USD 81.695,33 millones a USD 84.759,40 millones entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. Entre las estrategias de manejo de deuda externa, la Contraloría resaltó operaciones de recompra de bonos y solicitud de créditos a organismos multilaterales.

En agosto de 2026, la deuda bruta del Gobierno nacional se situó en $1.068,33 billones, de acuerdo con cifras de la Contraloría citadas por El Tiempo. En ese momento, el financiamiento interno representaba el 76,6 % del total, mientras que la deuda externa alcanzaba el 23,4 %. Además, la proyección de un déficit fiscal del 9,4 % del PIB para 2027 plantea retos adicionales para el país en términos de financiación y sostenibilidad.

La Contraloría subrayó que es crucial mantener una estrategia que modere el crecimiento de la deuda, teniendo en cuenta que factores como el costo de los intereses, el crecimiento económico, el déficit primario y la tasa de cambio inciden directamente en la dinámica de la deuda pública. De acuerdo con el organismo, si los intereses superan de manera sostenida el crecimiento económico, el endeudamiento podría continuar en aumento, aun si se logran superávits primarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto representa la deuda pública de Colombia frente al PIB?

Según la Contraloría General de la República, la deuda pública de Colombia pasó de representar el 68,6 % del producto interno bruto (PIB) al 68,7 % al cierre de 2025. Además, la deuda neta del Gobierno Nacional Central en 2025 se ubicó en el 58,5 % del PIB, cifra inferior al 61,3 % proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para ese año.

¿Cuál es la diferencia entre deuda interna y deuda externa en Colombia?

La deuda interna se refiere a las obligaciones adquiridas en el mercado nacional, y al cierre de 2025 sumaba $835,33 billones equivalentes al 65,6 % de la deuda total. Por su parte, la deuda externa corresponde a préstamos y compromisos contraídos con acreedores fuera del país y alcanzó $438,18 billones, lo que representa el 34,4 % del total, de acuerdo con los datos presentados por la Contraloría General de la República.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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