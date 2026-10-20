Por: CENET

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La economía colombiana experimentó en agosto de 2026 su primer retroceso del año, con una variación anual de -0,04%, de acuerdo con el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este resultado contrasta con el crecimiento del 2,71% registrado en el mismo mes de 2025, marcando un cambio relevante en la tendencia reciente. A pesar de la baja, el acumulado desde enero hasta agosto mantiene un crecimiento de 2,27%, lo que evidencia un avance, aunque menor al observado el año anterior en ese mismo periodo.

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Según las cifras del DANE, el índice de actividad económica pasó de 127,31 puntos en agosto de 2025 a 127,27 puntos en agosto de 2026. Cuando se considera la serie ajustada por efectos estacionales y de calendario, la variación anual alcanza -0,11%. Este ajuste permite una lectura más precisa, eliminando distorsiones propias del calendario o temporadas.

El resultado negativo de agosto estuvo fuertemente influenciado por el comportamiento de las actividades primarias y secundarias. El conglomerado conformado por agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras mostró un desplome anual de 3,19%. En paralelo, las industrias manufactureras y la construcción experimentaron una reducción de 3,03%. De acuerdo con el informe oficial, en conjunto estos grupos restaron 0,84 puntos porcentuales al indicador ISE, explicando la mayor parte del retroceso económico observado.

No obstante, las actividades del sector servicios ayudaron a moderar la caída. Destacaron la administración pública, educación, salud, actividades artísticas y otros servicios, con un incremento de 2,25% y una contribución de 0,57 puntos porcentuales al indicador. Además, el suministro de electricidad, gas y agua registró un importante crecimiento de 4,74%, aportando 0,22 puntos porcentuales.

Otros servicios se mantuvieron en crecimiento, aunque con avances modestos: actividades inmobiliarias (1,87%), profesionales, científicas, técnicas y de apoyo (1,02%), y financieras y de seguros (0,82%). Sin embargo, sectores como comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y expendio de comida decrecieron 0,95%, mientras que el rubro de información y comunicaciones cayó 1,87%.

Al observar las grandes ramas económicas, el DANE destacó que las actividades terciarias, mayoría en servicios, crecieron 1,10% anual en agosto, pero no lograron contrarrestar las disminuciones de los otros sectores. También se identificó una desaceleración en comparación con meses previos: en la medición mensual ajustada por estacionalidad, el ISE bajó 3,11% frente a julio, con descensos en los tres grupos de actividades.

En síntesis, el informe del DANE evidencia cómo el debilitamiento de los sectores agropecuario, minero, manufacturero y de la construcción ha frenado el crecimiento económico colombiano, contrarrestando el aporte positivo, aunque limitado, del sector servicios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la economía de Colombia tuvo su primer dato negativo en agosto de 2026?

El primer resultado negativo del Indicador de Seguimiento a la Economía en 2026 se debió principalmente a la caída de las actividades primarias —como agricultura, ganadería y minería— y de las actividades secundarias —industria y construcción—. Según el DANE, estos grupos bajaron 3,19% y 3,03% respectivamente, restando significativamente al desempeño económico mensual y no pudieron ser compensados del todo por el sector servicios.

¿Qué actividades ayudaron a compensar la caída de la economía colombiana en agosto?

De acuerdo con los datos del DANE, los avances más destacados en agosto provinieron de actividades de servicios, como administración pública, educación, salud, actividades artísticas y suministro de electricidad, gas y agua. Estas áreas experimentaron crecimientos de 2,25% y 4,74%, respectivamente, contribuyendo de manera importante, aunque insuficiente, al indicador económico general.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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