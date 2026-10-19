Por: EL PILON SA

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El doctor Raimundo Manneh Amastha, médico oncólogo clínico, llegó a Valledupar en 1994 y, dos años después, junto con el médico hematólogo Germán Morón Gutiérrez, fundó la Sociedad de Oncología y Hematología del Cesar (SOHEC). De acuerdo con la información brindada en entrevista para El Pilón en Vivo, el propósito principal de SOHEC ha sido brindar atención especializada para pacientes con cáncer en la región, una labor que ha crecido durante tres décadas. Amastha, además, presidió la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología entre 2009 y 2012, y fue su vicepresidente entre 2004 y 2008.

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En la conversación con El Pilón, el especialista destacó la importancia de seguir hablando sobre el cáncer de mama, por ser uno de los tipos de cáncer más comunes en Colombia y el mundo, y porque continúa afectando incluso a mujeres jóvenes. A diferencia de los países desarrollados, donde la mayoría de diagnósticos se produce de manera temprana, en Colombia aún se atienden casos avanzados y metastásicos. Esto se relaciona con la falta de información, que provoca retrasos en la consulta y reduce las posibilidades de curación.

Entre los principales signos de alerta, señaló la presencia de un nódulo en la mama, hundimiento de la piel o el pezón, y sangrado por el pezón, síntomas que deberían motivar una consulta médica inmediata. Si bien la regulación nacional contempla el inicio de mamografías para mujeres a partir de los 50 años, aquellas con antecedentes familiares requieren una valoración individual, ya que podrían necesitar controles a una edad más temprana.

Amastha hizo hincapié en que el autoexamen de mama permite a las mujeres familiarizarse con sus cuerpos y detectar anomalías, aunque aclaró que no reemplaza los controles médicos ni la mamografía. Además, enfatizó la relevancia de consultar sin miedo si se detecta algún signo, ya que el cáncer en etapa inicial rara vez produce dolor y la intervención temprana puede cambiar el pronóstico.

Respecto al tratamiento, el oncólogo mencionó que la especialidad ha experimentado avances notables: se han sumado a la quimioterapia opciones como anticuerpos monoclonales, inmunoterapia y terapias dirigidas, lo que amplía las oportunidades de atención y mejora las expectativas de vida. Sin embargo, los desafíos persisten, principalmente por las barreras en el acceso a medicamentos y retrasos en el sistema de salud, así como la falta de estrategias efectivas de promoción y prevención, que perpetúan la llegada de pacientes con cáncer en estados avanzados.

Como mensaje final, el especialista aconsejó a las pacientes recién diagnosticadas mantener la esperanza y destacó el rol fundamental de la detección temprana, una alimentación saludable, la actividad física y el conocimiento de la historia familiar para enfrentar la enfermedad con mayor probabilidad de éxito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las señales de alerta del cáncer de mama que no deben ignorarse?

Las señales de alerta principales incluyen la aparición de un nódulo o ‘bolita’ en la mama, cambios en el pezón como hundimiento espontáneo, hundimientos en la piel o sangrado por el pezón. Según explicó el doctor Raimundo Manneh Amastha a El Pilón, cualquier de estas manifestaciones requiere valoración médica oportuna, pues podrían indicar presencia de un tumor maligno aunque no haya dolor.

¿Por qué es importante la detección temprana del cáncer de mama en Colombia?

La detección temprana del cáncer de mama en Colombia es vital porque incrementa las posibilidades de tratamiento y curación, evitando que la enfermedad progrese a etapas avanzadas o metastásicas. De acuerdo con la información compartida en El Pilón, la falta de información y los fallos en el sistema de salud impiden identificar de forma oportuna a las personas en riesgo, lo que impacta negativamente en la supervivencia y genera mayores dificultades para los pacientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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