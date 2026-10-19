Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Con la culminación del Campeonato Nacional de Masificación USAG de Gimnasia Artística en Valledupar, la ciudad vivió días intensos marcados por el talento, la organización y el compromiso deportivo. El evento se llevó a cabo en el coliseo multifuncional de gimnasia y contó con el respaldo de la Gobernación del Cesar, que facilitó la presencia de más de 650 gimnastas provenientes de 53 delegaciones de diferentes regiones del país. Según la información facilitada por los organizadores, esta fue una de las ediciones con mayor participación en los últimos años.

Sigue a PULZO en Discover

La delegación del Cesar no solo asumió el papel de anfitriona, sino que fue protagonista principal al alzarse como campeona por equipos en el nivel 2. Las deportistas del departamento sumaron medallas de oro y se ubicaron en los primeros lugares en varias modalidades, demostrando el fruto de su disciplina y dedicación. Así lo resaltó Jhon Vélez, presidente de la Liga de Gimnasia del Cesar, quien expresó la satisfacción general del evento: "Nos fue muy bien, gracias a Dios. Una muy buena participación de las niñas, obviamente. Un 10 de 10 de la organización. Los turistas, las deportistas, los dirigentes deportivos, entrenadores, todas esas personas que nos visitaron se llevaron una muy buena imagen de la Liga, una muy buena imagen de la organización y, por supuesto, de la ciudad".

Este comentario resalta no solo los logros en los resultados deportivos sino también la capacidad organizativa que tuvo Valledupar para acoger a delegaciones provenientes de distintas regiones. Vélez también destacó el trabajo de formación al interior de la liga y remarcó que estos resultados llegan a pesar de las dificultades en infraestructura que enfrenta la disciplina en la región. "El balance en general fue muy bueno, realmente. Muy contento por todo lo que estamos haciendo, que, entre otras cosas, a pesar de que no tenemos coliseo ni lugar adecuado donde trabajar, pues seguimos dando buenos resultados", concluyó.

De acuerdo con las impresiones recabadas durante el evento, el esfuerzo y la dedicación de los atletas y los entrenadores permitieron que la región sobresaliera entre decenas de competidores, incluso en medio de limitaciones materiales. Así, Valledupar se consolida como un escenario destacado en la promoción de la gimnasia artística, según indicaron los líderes deportivos presentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales logros de la delegación del Cesar en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística?

La delegación del Cesar obtuvo el campeonato por equipos en el nivel 2 y sumó varias medallas de oro, ubicándose en los primeros lugares en distintas modalidades. Estos resultados reflejan el esfuerzo y la disciplina de las gimnastas de la región, tal como lo destacó Jhon Vélez, presidente de la Liga de Gimnasia del Cesar, en declaraciones recogidas en el evento.

¿Por qué la Liga de Gimnasia del Cesar considera positivo el balance organizativo del evento?

De acuerdo con el presidente de la Liga de Gimnasia del Cesar, el balance fue calificado como "un 10 de 10" debido a la imagen positiva que se llevaron los visitantes sobre la ciudad y la organización. A pesar de limitaciones en infraestructura, tanto los deportistas como los asistentes elogiaron la calidad del certamen y el compromiso mostrado durante el campeonato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.