Por: EL PILON SA

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La economía colombiana registró un leve retroceso durante agosto de 2026, según el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este indicador es clave para medir la evolución de la actividad económica en Colombia, pues analiza el desempeño de diferentes sectores productivos. El reporte del DANE muestra que la serie original del ISE presentó una variación anual de -0,04 % al comparar agosto de 2026 con el mismo mes de 2025, lo que evidencia una leve caída con comportamientos desiguales entre los sectores.

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De acuerdo con el informe del DANE, algunos sectores marcaron especialmente este descenso. Las actividades primarias, que reúnen agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras, sufrieron una caída anual de 3,19 %. Esta disminución representó una contribución negativa de 0,45 puntos porcentuales en la variación general del ISE, convirtiéndose en uno de los factores con mayor peso negativo. La industria manufacturera y la construcción también enfrentaron contracciones, con una variación anual de -3,03 % y una contribución conjunta de -0,39 puntos porcentuales, mostrando las dificultades de estos sectores durante el periodo analizado.

El sector de información y comunicaciones, según cifras del DANE, presentó una disminución de 1,87 % en el mismo periodo y una contribución negativa adicional de -0,04 puntos porcentuales, complementando la tendencia desfavorable. También se reportó un descenso anual de 0,95 % en actividades como comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, con una contribución de -0,20 puntos porcentuales al resultado general, lo que evidencia dificultades en áreas clave para la movilidad y comercialización de bienes y servicios.

No obstante, ciertos sectores mostraron dinamismo. El grupo de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, junto con la distribución de agua, tratamiento de aguas residuales y gestión de desechos, creció 4,74 % y aportó positivamente con 0,22 puntos porcentuales. También hubo avances en las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación —que junto con otros servicios y labores de los hogares— crecieron 2,25 % y contribuyeron con 0,57 puntos porcentuales. Las actividades inmobiliarias, profesionales y técnicas, así como los servicios administrativos y financieros, también registraron variaciones positivas, aunque con menor impacto.

El reporte del DANE destaca la importancia de estos movimientos sectoriales para departamentos como Cesar y La Guajira, donde la minería y el agro son ejes fundamentales para el empleo y la economía local, al depender en gran parte de la agricultura y la explotación minera, especialmente del carbón.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del DANE y qué sectores incluye?

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) es una herramienta del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que permite analizar el comportamiento mensual de la economía colombiana, considerando la evolución de sectores como agricultura, industria, comunicaciones, comercio, servicios y actividades inmobiliarias, entre otros, para entregar una visión integral del desempeño económico del país.

¿Cuáles fueron los principales sectores que influyeron en el decrecimiento económico de Colombia en agosto de 2026?

De acuerdo con el DANE, las actividades primarias (agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, minería) fueron las que más impactaron de manera negativa en el resultado anual del ISE en agosto de 2026, seguidas por la industria manufacturera, la construcción y servicios como el comercio, el transporte y el sector de información y comunicaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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