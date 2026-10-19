Por: Noticiero 90 minutos

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La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) de Colombia ha dado un paso decisivo en la promoción del desarrollo regional, sumándose oficialmente a la Red Internacional de Turismo Científico. De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, esta integración representa una estrategia crucial para el avance del turismo sostenible en el país, involucrando tanto a académicos como a comunidades locales en una red global que fomenta la investigación y la conservación ambiental.

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La participación de la UAO surge a través de su Escuela de Turismo, la cual fue invitada a formar parte de esta alianza internacional que reúne a organizaciones y expertos de distintos países, todos enfocados en la investigación y el desarrollo sostenible aplicado al turismo. Germán Morales, director de la Escuela de Turismo de la UAO, afirmó que existe un desafío importante en conectar la ciencia académica con los saberes comunitarios y populares. Según Morales, el propósito es fortalecer procesos de restauración ecológica y facilitar el diálogo entre distintos tipos de conocimientos, especialmente en torno a productos y experiencias de turismo de naturaleza.

Desde la Red Internacional de Turismo Científico, su vicepresidenta Camila Bernal resaltó la oportunidad estratégica que esta integración significa para Colombia. Bernal explicó que el turismo científico busca consolidar vínculos entre la ciencia y las regiones, permitiendo que las actividades turísticas sean un vehículo para la generación de nuevo conocimiento útil para la gestión sostenible de los destinos. De este modo, los viajes dejan de ser solo recreativos para convertirse en espacios vivos de aprendizaje e investigación.

La alianza implica que la UAO y las comunidades trabajen de manera conjunta, generando un impacto doble: tanto los viajeros como los habitantes locales se benefician a través del intercambio de saberes y la puesta en práctica de acciones reales de restauración ecológica. Así, estudiantes e investigadores salen de las aulas para crear ciencia en terreno, alineando la conservación del entorno con el progreso social. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, el turismo científico y sostenible se perfila, entonces, no como una simple alternativa, sino como una herramienta fundamental para que cada experiencia contribuya al desarrollo de los territorios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Red Internacional de Turismo Científico y cuál es su objetivo?

La Red Internacional de Turismo Científico es una alianza global que reúne organizaciones y especialistas de diferentes países, orientados a la investigación y el desarrollo sostenible en materia de turismo. Su principal objetivo, según Camila Bernal, es propiciar la relación entre la ciencia y las regiones, haciendo del turismo un canal efectivo para la generación de conocimiento y la gestión sostenible de destinos turísticos.

¿Cómo impacta la integración de la Universidad Autónoma de Occidente en la restauración ecológica y el turismo regional?

La integración de la Universidad Autónoma de Occidente a esta red internacional fortalece la relación entre la academia y las comunidades locales, facilitando el desarrollo de proyectos de restauración ecológica y la transferencia de saberes. De acuerdo con Germán Morales, esto permite que tanto estudiantes como investigadores participen activamente en el terreno, logrando que el turismo científico se convierta en un motor para el desarrollo sostenible y la conservación ambiental en diversas regiones de Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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