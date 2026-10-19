Por: Noticiero 90 minutos

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La lluvia de meteoros Oriónidas está a punto de alcanzar su punto máximo de actividad en Colombia, una cita ineludible para quienes disfrutan de los fenómenos astronómicos. De acuerdo con lo informado por la Nasa, este espectáculo celeste será observable entre la noche del miércoles 21 y la madrugada del jueves 22 de octubre de 2026. Este evento ocurre cada año cuando la Tierra transita a través de una nube de escombros compuesta por polvo y partículas, restos dejados en el espacio por el cometa Halley en su órbita alrededor del Sol.

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La Nasa ha calificado esta lluvia de meteoros como un "show visual de alto nivel", ya que las Oriónidas son conocidas por la intensidad y belleza de sus destellos. La clave para entender este fenómeno radica en el cometa Halley, responsable de aportar el material que, al rozar la atmósfera terrestre, se convierte en meteoros visibles desde distintas partes del planeta. En el caso de Colombia, observar este fenómeno requiere tener en cuenta factores de tiempo y ubicación.

El momento más propicio para la observación en el país será cuando la constelación de Orión, desde donde parecen originarse los meteoros, empiece a elevarse por el horizonte en la dirección este a partir de las 11:00 p. m. Sin embargo, el mayor número de meteoros podrá verse entre la 1:00 a. m. y las 4:30 a. m., cuando los destellos serán más intensos y continuos. En este intervalo, según los pronósticos, se prevé el paso de entre 10 y 20 meteoros por hora.

Una ventaja importante en esta edición de las Oriónidas será la ausencia de la Luna en el cielo desde aproximadamente las 3:00 a. m., como mencionan entidades como la Nasa. Esto permitirá que la oscuridad sea total, facilitando la apreciación incluso de los meteoros más tenues. La experiencia, para que sea óptima, debe vivirse sin filtros ópticos como binoculares o telescopios, pues estos restringen el campo visual necesario para detectar el paso de los meteoros.

La recomendación principal es alejarse de la contaminación lumínica de las grandes ciudades y buscar áreas rurales, miradores o campos abiertos. Una vez en el lugar seleccionado, lo ideal es recostarse boca arriba y dejar que los ojos se adapten a la oscuridad total durante al menos 20 minutos, evitando cualquier fuente de luz como las pantallas de los teléfonos celulares. De esta forma, aumentan las probabilidades de captar las rápidas ráfagas de luz en la inmensidad del firmamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿A qué hora y en qué lugar de Colombia ver la lluvia de meteoros Oriónidas?

Para disfrutar la lluvia de meteoros Oriónidas en Colombia, la mejor franja horaria recomendada es entre la 1:00 a. m. y las 4:30 a. m. del jueves 22 de octubre de 2026. Debe buscarse un lugar lejos de la contaminación de luz de las ciudades, preferiblemente en zonas rurales, campos abiertos o miradores, para mejorar notablemente la visibilidad y la experiencia.

¿Por qué no se recomienda ver las Oriónidas con telescopio o binoculares?

No se recomienda utilizar telescopios ni binoculares porque estos dispositivos reducen significativamente el campo de visión, lo que dificulta captar el paso veloz y efímero de los meteoros en todo el cielo. La observación a simple vista resulta ideal, permitiendo disfrutar plenamente del espectáculo sin perder ningún destello.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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