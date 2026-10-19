Por: El Espectador

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Las elecciones regionales que tendrán lugar en 2027 empiezan a perfilar el panorama político en Colombia, con los partidos más relevantes adelantando estrategias para consolidar candidaturas en alcaldías y gobernaciones. En este escenario, el Partido Conservador establece límites claros sobre las fuerzas con las que está dispuesto a dialogar y construir alianzas. Según información de El Espectador, la colectividad encabezada por Efraín Cepeda ha definido sus “líneas rojas”: no conformará coaliciones con partidos opositores al gobierno de Abelardo de la Espriella ni con quienes hayan apoyado en el pasado la aspiración presidencial de Iván Cepeda, actual senador del Pacto Histórico.

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El apoyo conservador al gobierno de De la Espriella se consolidó desde la segunda vuelta presidencial, momento desde el que la colectividad se declaró oficialista. Esta relación de cercanía se refleja también en ciertos nombramientos en el servicio exterior. De acuerdo con El Espectador, Alberto Rafael Cepeda Sarabia, hermano de Efraín Cepeda, asumirá la embajada en Italia y ha participado en diversos organismos, mientras que Carlos Chavarro, exsenador y secretario de la Comisión Segunda en 2025, figura también como cuota del Partido Conservador para cargos diplomáticos.

Dentro del Congreso, Efraín Cepeda funge como articulador entre la agenda del Ejecutivo y los partidos oficialistas, reforzando la coordinación con el ministro de Interior, Rodrigo Lara. Los conservadores, identificados como “la colectividad azul”, se proponen mantener una postura cerrada a favor del gobierno, especialmente tras el surgimiento de dos nuevos partidos: el Partido Demócrata Colombiano, antes conocido como Liga de gobernantes anticorrupción, y Defensores de la Patria, partido fundado por el presidente Abelardo de la Espriella luego de su triunfo en segunda vuelta electoral.

En contraste, el Pacto Histórico, encabezado por el expresidente Gustavo Petro, también se prepara para los comicios. De acuerdo con El Espectador, diseñan un “Pacto por la Vida” con el objetivo de unir fuerzas con sectores verdes, liberales disidentes y movimientos ciudadanos, priorizando la construcción de alianzas basadas en oposición al gobierno actual. Las alianzas serán sometidas a consultas populares, donde la ciudadanía podrá elegir a los candidatos únicos que representarán las coaliciones. Esta modalidad, que ha ganado espacio en contiendas recientes por permitir campañas extendidas y la evaluación previa de precandidatos, se proyecta como herramienta fundamental para el Pacto Histórico en su estrategia para 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las alianzas políticas clave que se perfilan para las elecciones regionales de Colombia en 2027?

Para las elecciones regionales de 2027 en Colombia, el Partido Conservador y el Pacto Histórico han comenzado a definir sus posibles alianzas. Los conservadores se alinearán firmemente con las fuerzas próximas al gobierno de Abelardo de la Espriella, excluyendo de sus pactos a opositores y partidarios de Iván Cepeda. En el lado contrario, el Pacto Histórico, siguiendo la dirección de Gustavo Petro, buscará un “Pacto por la Vida” con sectores verdes, liberales disidentes y movimientos ciudadanos, con consultas populares previas para elegir candidatos únicos.

¿Cómo funcionan las consultas populares para elegir candidatos en las alianzas del Pacto Histórico?

Las consultas populares, que aplicará el Pacto Histórico en el proceso previo a las elecciones regionales, permiten a los partidos y movimientos aliados medir en las urnas a sus precandidatos antes de definir una candidatura única. Esta modalidad brinda oportunidad de ampliar la campaña, fomentar la participación ciudadana y consolidar la legitimidad del candidato escogido para la contienda principal.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.