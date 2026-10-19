Gustavo Petro respondió a las declaraciones de Salvatore Mancuso y Angie Rodríguez, quienes señalaron un supuesto acuerdo durante su gobierno para presionar a exjefes de las AUC a presentar acusaciones contra dirigentes políticos como Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras.

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El expresidente negó haber dado instrucciones para presionar testimonios o fabricar acusaciones y aseguró que no aceptará que se le atribuyan hechos graves sin pruebas.

Petro pidió revisar las actas, comunicaciones, grabaciones y demás documentos relacionados con los encuentros entre funcionarios y antiguos comandantes de las autodefensas.

El exmandatario recordó que la mesa con los exjefes paramilitares fue creada mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025 y sostuvo que su funcionamiento no fue clandestino.

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Según explicó, la norma contemplaba la participación de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría como invitados permanentes para acompañar y vigilar el proceso.

Petro pidió establecer si esas instituciones fueron convocadas, quiénes participaron y qué quedó registrado en las actas. También afirmó que, si alguien utilizó ese espacio para presionar testimonios, debe responder ante la justicia.

Finalmente, sostuvo que no teme a la verdad y pidió una investigación completa para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.