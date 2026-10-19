Por: EL PILON SA

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Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, habló en una entrevista exclusiva con Noticias RCN sobre las acusaciones y controversias que la han rodeado durante y después del gobierno del expresidente Gustavo Petro. En la conversación, conducida por el periodista José Manuel Acevedo, Alcocer abordó una variedad de asuntos delicados, como los supuestos traslados ilícitos a Venezuela, su presunta interferencia en decisiones de Estado, la inclusión de su nombre en listas internacionales de sanciones, las visitas a centros penitenciarios y el final de su matrimonio.

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Alcocer fue categórica al rechazar las acusaciones de su exasesora Eva Ferrer, quien la señaló de realizar viajes a Venezuela trasladando 2,5 millones de dólares en efectivo y sustancias ilícitas en aviones oficiales. Según explicó a Noticias RCN, consideró estas afirmaciones una completa falsedad. Señaló que sus traslados al país vecino estuvieron siempre soportados por registros en las bitácoras de vuelo y que únicamente realizó dos visitas de ida y vuelta, llevando solamente su equipaje de mano. Explicó que incluso se emplearon peritajes forenses para respaldar su versión ante la opinión pública.

Acerca de las versiones que la vinculan con la intervención en nombramientos estatales o en decisiones que habrían favorecido a amigos como los españoles Xavier Vendrell y Manel Grau, Alcocer expresó: “No meto las manos al fuego por nadie”. Insistió en que su entorno actuó por amistad o solidaridad, pero recalcó que cada quien debe responder ante la justicia si utilizó de forma indebida su nombre o cometió irregularidades.

También desmintió cualquier gestión destinada a recaudar fondos para la campaña política de su primo Mario Fernández Alcocer al Congreso. Afirmó que nunca ha impulsado causas políticas ajenas y que su labor social partió de un deseo legítimo de servir, distante de cualquier aspiración de poder.

Un punto relevante de su declaración fue la inclusión de su nombre en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Alcocer aseguró que la presencia en ese listado se explica únicamente por su vínculo como esposa de Gustavo Petro, y que sus abogados ya solicitaron la revisión del caso. Destacó además que la información dada a figuras como el secretario de Estado Marco Rubio fue distorsionada.

En lo referente a sus visitas a centros penitenciarios como La Picota, Alcocer negó haber pactado favores políticos o tuvieras reuniones privadas con criminales. Subrayó que su acción era espiritual y social, y que las visitas fueron públicas y cumplieron con la legalidad y requisitos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Durante la entrevista, Alcocer aclaró que no se identifica con la izquierda ni la derecha política, sino simplemente como Verónica Alcocer. Manifestó que la “construcción de mentiras” ha dañado su imagen personal. Finalmente, confirmó que su matrimonio con Gustavo Petro finalizó tras casi 25 años, recalcando que mantienen una relación madura, sin resentimientos y basada en el respeto. Sobre su futuro, dejó claro que no planea salir del país y se mostró dispuesta a responder ante cualquier autoridad que le requiera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Verónica Alcocer sobre los supuestos traslados ilícitos a Venezuela?

En entrevista con Noticias RCN, Verónica Alcocer negó rotundamente las acusaciones de haber trasladado dinero y sustancias ilícitas a Venezuela. Explicó que sus viajes a ese país se documentaron en las bitácoras oficiales, que solo llevó su equipaje de mano y que las afirmaciones de su exasesora Eva Ferrer son completamente falsas, respaldando su defensa en peritajes forenses.

¿Por qué está el nombre de Verónica Alcocer en la lista de la OFAC de Estados Unidos?

Alcocer indicó durante la entrevista que la inclusión de su nombre en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se debe exclusivamente a su vínculo matrimonial con Gustavo Petro. Aclaró que sus abogados han pedido una revisión formal de su caso para esclarecer la situación ante las autoridades estadounidenses.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.